„Havířov byl určitě naši hrou zaskočený. Přišlo mi, že jsme více rozehraní,“ vracel se k sobotnímu duelu Roman Maliník. „I když jsme nakonec prohráli, nebylo to z naší strany špatné, obzvlášť i proto, v jak okleštěné sestavě hrajeme,“ poznamenal bývalý hráč Vítkovic, jihlavské Dukly, Havířova, který si zahrál v minulosti také v Polsku nebo v Anglii.

Utkání se lámalo ve třetí třetině. „Za stavu 5:5 jsme hráli přesilovku, tu jsme nevyužili. Soupeř svou početní výhodu proměnil. Tam se lámal chleba,“ podotkl Roman Maliník.

Havířov je v letošní sezoně úplně někde jinde, než jeho soupeři. Byť se jedná o druhou ligu, tak hráči mají profesionální podmínky. „Odskočení jsou hlavně v tréninku, které mají i dopoledne. My chodíme do práce a únava je znát. Bylo vidět, jak nám ve třetí třetině docházejí síly. Soupeř hrál celé utkání na čtyři lajny. My jsme navíc nebyli kompletní,“ poznamenal novojičínský útočník.

Odveta je na programu v pondělí v Novém Jičíně. „Havířov musí, my můžeme. To je naše malá výhoda. Hrajeme bez stresu. Věřím, že přijde hodně diváků a my se jim odměníme dobrým hokejem. Zbraně neskládáme,“ slíbil Roman Maliník.

Zkušený tým Ďáblů v play-off ožil. Důkazem toho jsou i výkony Romana Maliníka, který si v šesti utkáních připsal pět branek a čtyři asistence. „V play-off se hraje jiný hokej, rozhoduje každá chybička. Nám se daří naše zkušenosti prodat,“ pousmál se ostřílený útočník.

Druhá liga je náročnou soutěží. Hráči ji hrají po práci. „Je to náročné. Musíte hokej skloubit s prací. V Novém Jičíně jsem ale spokojený. V kabině máme dobrou partu, skvělou atmosféru dělají i lidi v klubu,“ pochvaluje si Roman Maliník.

Sám byl v minulosti profesionálem. Zahrál si i v zahraničí. Na otázku, zda mu profi hokej chybí, odpověděl: „Třeba bych si i vyšší soutěž ještě vyzkoušel. Na druhou stranu mám ale dobrou práci a jak jsem řekl, v Novém Jičíně jsem spokojený.

Pondělní zápas v Novém Jičíně má začátek v 18 hodin.