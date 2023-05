Bývalý kouč třineckých Ocelářů Václav Varaďa je novým hlavním trenérem hokejistů extraligových Pardubic.

Trenér Václav Varaďa povede hokejisty Třince do bojů v play-off. Oceláři hrají první dva zápasy v úterý a ve středu doma. | Foto: Lukáš Kaboň

Na trenérské židli u Dynama vystřídal Radima Rulíka. Varaďa s klubem uzavřel dlouhodobý kontrakt do roku 2028. Jeho asistenty budou Marek Zadina, jenž bude v této roli pokračovat, a nově i Aleš Krátoška.

Východočeši tak ještě ve stejný den, kdy oznámili už po první sezoně ukončení spolupráce s Rulíkem, potvrdili na svém webu i jméno jeho nástupce. A tím spekulace z posledních dnů, podle nichž má Rulík zamířit do Sparty a navázat na dřívější úspěšnou spolupráci s Miloslavem Hořavou.

"Jsem zvyklý jít si se svými hráči za vítězstvím v každém utkání a Dynamo Pardubice vnímám jako špičkový a ambiciózní tým. Je to tým, který ještě může jít nahoru, tomu věřím a já bych mu k tomu strašně rád pomohl," řekl Varaďa, jehož úkolem bude ukončení čekání na titul trvající od roku 2012.

Volba asistentů pro něho byla snadná. "Jsem velmi rád, že můžu s oběma znovu spolupracovat. Vnímám nás jako tým, který jde od prvního dne za cílem, který jsme si vytyčili. Víme, co od sebe navzájem očekávat a věřím, že společnou práci a vášeň dokážeme přenést na hráče, vedení a fanoušky," uvedl Varaďa.

Sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Varaďa, který je dvojnásobným mistrem světa z let 2000 a 2005 a má za sebou i bohatou kariéru v NHL, v této sezoně nikde netrénoval. Vypomohl jen krátkodobě druholigovému Táboru. Předtím působil výhradně na střídačce Třince a reprezentačních výběrů do 18 a 20 let. Oceláře dovedl loni ke zlatému hattricku.

Volno po odchodu z Třince trávil Varaďa i sebevzděláváním. "Ten rok mi strašně moc dal. Neseděl jsem doma v křesle, měl jsem možnost navštěvovat trenérské semináře, sledovat hráče a všechny zahraniční soutěže. Jezdil jsem na stáže, byl jsem ve Finsku, dvakrát v Americe, kde jsem měl díky kariéře v NHL přístup absolutně ke všemu, strašně moc mi to dalo. V sezoně na tohle čas vůbec není, využil jsem pauzu dokonale," pochvaloval si.

"Samozřejmě jsem měl i více času na rodinu a zažil spoustu radosti, odpočinul jsem si, získal jsem nadhled a neskutečně si ten rok užil. Tohle všechno chci teď dát Pardubicím, věřím, že to společně zvládneme, aby na nás fanoušci mohli být pyšní," doplnil Varaďa.

Kopřivnický rodák se těší na diváckou kulisu při domácích zápasech. "Dynamo má skvělé fanoušky, kteří chodí v hojném počtu, bouřlivě fandí. Být fanouškem Pardubic je kult. Já v Pardubicích vždycky strašně rád hrál a trénoval, byla tu vždycky výborná atmosféra," řekl.