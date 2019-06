Brankáři z české extraligy i KHL a zámořské NHL se zapojili do iniciativy Saves Help.

Jejími zakladateli jsou extřinecký gólman Šimon Hrubec a jeho kamarád Michal Raszka. „Mám mezi přáteli vojáky nebo doktory, kteří mi vyprávěli různé příběhy – často smutné. A dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak můžu jako hokejista pomáhat lidem, protože sám dělám to, co mě baví a mám v životě štěstí. Chtěl jsem něco smysluplného. A pamatuju si, že jako dítě jsem viděl brankáře, jak chytá dolar. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn, kdyby každý můj zákrok pomáhal lidem, kteří takové štěstí jako já neměli,“ vysvětlil Hrubec, jak se zrodila myšlenka Saves Help.

„Řekl jsem to Peteru Hamerlíkovi, a ten na to, že do toho hned půjde. Na nároďáku jsme se o tom bavili s Patrikem (Bartošákem) a i od něj jsem slyšel super zpětnou vazbu. To samé i od Romana Willa a dalších. Téměř nikdo neodmítl,“ přiblížil Hrubec.

A o co jde? Každý brankářský zákrok bude ohodnocen alespoň desetikorunou. Po konci ročníku se vše sečte a gólmani odevzdají příslušnou částku na transparentní účet, odkud budou peníze použity na dobrou věc.

Nyní má projekt 29 členů. Jednoho i z NHL – kmenového hráče Colorada Pavla Francouze. Cílem je ale zapojit i další trio v zámoří – Petra Mrázka, Michala Neuvirtha a Davida Ritticha.

„Ještě jsem je nekontaktoval, neznám je osobně. Co se mi ale hlavně líbí je to, že sami gólmani si to říkají mezi sebou. To mě těší,“ prozradil Hrubec. „Mým snem je mít všechny gólmany v extralize, všechny Čechy a Slováky v KHL a také v NHL,“ dodal.

Dvaadvacet se zapojilo zpětně už za uplynulou sezonu a vybrali 245 750 korun. „Věnujeme je para hokejistům,“ má jasno Hrubec s tím, že do každého ze sedmi českých klubů poputují jedny sáně. Každé stojí třicet tisíc korun. „Jde o to vrátit jim radost do života, po té traumatizující události, co se jim stala,“ ujasnil brankář Kunlunu.

Výběr dalších projektů pak bude na domluvě zúčastněných. Navrhnout je mohou i lidé. Nemusí jít přitom jen o podporu sportu. „Vždy jsem si vážil medaile, ale dokázat pomoci člověku, to je ještě cennější. Proto věřím, že tímto ten projekt neskončí, že by to mohlo fungovat léta a léta. Byl bych moc rád,“ uzavřel Šimon Hrubec, který plánuje rozjet i e-shop Saves Help. Více informací se dočtete na www.saveshelp.cz.

Zapojení brankáři do Saves Help

Šimon Hrubec, Patrik Bartošák, Matěj Machovský, Dominik Frodl, Jan Růžička, Branislav Konrád, Jan Lukáš, Jaroslav Pavelka, Roman Will, Daniel Dolejš, Libor Kašík, Ondřej Kacetl, Lukáš Dostál, Marek Čiliak, Michael Petrásek, Jaroslav Janus, Ondřej Kuchař, Jan Bednář, Peter Hamerlík, Pavel Kantor, Aleš Stezka, Pavel Francouz.



Brankáři, kteří se zapojí od nové sezony

Marek Mazanec, Dominik Hrachovina, Jakub Kovář, Dominik Furch, Petr Kváča, David Honzík, Július Hudáček.