Třinečtí Oceláři pokračují v budování kádru pro novou extraligovou sezonu, nad kterým bude mít i v příštích letech dohled z pozice trenéra A mužstva Václav Varaďa. Úspěšný kouč prodloužil smlouvu s klubem o dalších 7 let!

Václav Varaďa patří společně se sportovním ředitelem Janem Peterkem mezi hlavní strůjce současného úspěšného období Ocelářů. Třiačtyřicetiletý progresivní kouč nastoupil jako hlavní trenér na lavičku třineckého mužstva v létě roku 2017 a během tří sezon si zahrál s mužstvem dvakrát play off, ve kterém získal nejprve stříbrnou a o rok později dokonce zlatou medaili za mistrovský titul v roce 2019. Také v uplynulém soutěžním ročníku měl se svým týmem vysoké ambice, ovšem po druhém místě v základní části ukončila předčasně celou extraligovou sezonu pandemie koronaviru a jak sám Varaďa přiznává, zklamání z nečekaného konce soutěžního ročníku ještě nevyprchalo.

„Samozřejmě, že je na prvním místě zdraví nás všech, hokej je pořád jenom sport, ale ten pocit, který bych přirovnal k takové zvláštní pachuti, stále přetrvává, to se nezměnilo. Ještě to bude chtít nějaký čas,“ říká Varaďa, kterému v těchto dnech udělal radost alespoň podpis nového kontraktu. S Oceláři se dohodl na nové smlouvě, která má platnost až do dubna 2027.

„Pro mě je to velké ocenění mé předchozí práce a jsem rád, že jsem dostal takovou důvěru. S vedením jsem našel společnou řeč v tom, jak si všichni představujeme, aby to v klubu fungovalo. Myslím, že se ukázalo, že pokud se pracuje na maximum a dělají se správně dílčí kroky, tak se úspěch dostaví. Vážím si takové důvěry a budu se snažit naplňovat jednotlivé cíle, aby všichni byli spokojení, aby i mladí hráči dostávali šanci v A týmu, samozřejmě za předpokladu, že na to budou hokejově a fyzicky mít.“

Kontrakt na sedm let je v českých extraligových poměrech výjimečným a podle sportovního ředitele Ocelářů Jana Peterka jen dokládá, jak si klub váží přínosu trenéra, který má ve své sbírce úspěchů také vítězství s třineckými hokejisty v juniorské extralize (2016) anebo triumf s českou hokejovou reprezentací do 18 let na prestižním Memoriál Ivana Hlinky (dnes Hlinka Gretzky Cup) ve stejném roce. Kromě toho Varaďa koučoval také reprezentaci do 19 let a v posledních dvou letech trénoval i českou juniorskou reprezentaci do 20 let. Navíc Varaďa vlastní také stříbrnou extraligovou medaili z roku 2015, kdy stál na lavičce Ocelářů jako asistent Jiřího Kalouse.

„Jsme rádi, že jsme se takto domluvili, byla to jedna z priorit tohoto období. Sedmiletá smlouva nám všem dává smysl pracovat koncepčně, a to rovnou na více úrovních. I proto jsme Vencu jmenovali nově také šéftrenérem celé organizace,“ vysvětluje sportovní ředitel Jan Peterek.

Varaďa tedy bude mít na starosti v Třinci nejen A tým, ale od 1. května bude mít dohled také nad tréninkovým směřováním všech hokejových mužstev pod hlavičkou Ocelářů. Partnerským Frýdkem-Místkem počínaje a přípravkou konče.

„Cítím velkou zodpovědnost. Ať už směrem ke klubu, tak k fanouškům. Pozice šéftrenéra je důvěra a zároveň závazek, aby v rámci klubu byly věci logicky nastaveny tak, aby dávaly smysl. Přál bych si, aby vývoj hráčů v žákovských a v mládežnických kategoriích měl nějakou posloupnost, aby hráči hráli hokej, který je baví a také aby byl řád i v nastavení herních systémů, a to primárně v mládežnických kategoriích, v určitých aspektech hry. To bylo něco, kde se styly našeho hokeje až tak nevyrovnávaly. Mou představou je, aby hráči byli připraveni na posun do starších kategorií. Takto připravených mladých hráčů bychom si s vedením klubu představovali víc a my jim k tomu musíme vytvořit podmínky, aby měli správný růst, aby jejich vývoj byl podle našich představ a celá ocelářská cesta běžela dál,“ uzavírá Varaďa, který absolvoval do těchto chvil na lavičce Ocelářů jako hlavní trenér v základní části 150 zápasů (s bilancí 80-11-15-44) a v play off vyhrál během svého účinkování pod Javorovým všechny série s výjimkou jediné.