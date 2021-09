Pane Urbane, v jaké kondici se momentálně nachází novojičínský hokej?

Hokejově začneme tam, kde jsme loni skončili. Děti naskočily od prvního května, muži začali ve standartním režimu. Nemělo pro nás význam začínat někdy v červnu. Základní blok přípravy trval šest týdnů a pak jsme přešli na led.

Velkým tématem novojičínského hokeje byla v poslední době oprava zimáku…

Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Díky tomu, že se loňská sezona defacto neuskutečnila, povedlo se nám dotáhnout všechny detaily, které byly v halé možné tak, abychom na novou sezonu byli připravení. Renovací prošla střecha, vzduchotechnika, osvětlení, časomíra, povedlo se nám také vyměnit gumy po celém zimáku a vylepšit šatny. Byť je zimák starý, tak je vlastně nový. Přáli bychom si, aby i díky většímu komfortu začalo na hokej chodit více lidí, k tomu ale samozřejmě budeme muset pomoci i výkony na ledě.

Dokonce chystáte i slavnostní otevření zimáku v zápase s béčkem Komety…

Měli jsme to v plánu už vloni, kdy jsme to chtěli uskutečnit v zápase se Znojmem. Teď máme v plánu zápas 20. listopadu s Kometou, která by měla být jakýmsi tahákem. Fanoušci se mohou těšit na zápas našich veteránů a veteránů reprezentace. Náš tým se bude rekrutovat z mužstva, které před dvaceti lety vyhrálo druhou ligu. Pro lidi to bude takový bonbonek, chystáme to hlavně pro ně.

U áčka došlo ke změně na trenérském postu, Petra Macháčka vystřídal Kamil Gebauer. Co od něj mohou fanoušci čekat?

Kdo Nový Jičín sleduje, ví, že jsme klub, který se snaží těžit ze svých odchovanců lidi, kteří jsou klubu loajální. Petr Macháček byl čtyři roky trenérem mužů a zároveň je šéftrenér mládeže, k tomu je provozní zimáku. Bylo toho na něj moc. Já jsem neměl na výběr, u mládeže ho potřebuji více, i když nebyl důvod jej u áčka měnit. Opět jsme tedy hledali uvnitř klubu. Kamil Petrovi dělal asistenta, pak byl u dorostu a juniorky. Volba proto padla na něj a on si věřil, takže do toho šel.

V jaké fázi jste momentálně se stavbou kádru?

Brankáři zůstávají stejní jako vloni, věříme jim. Jako každý klub se ale potýkáme s nedostatkem obránců, chybí hlavně ti kreativní. Jestli jsme z obránců vybírali mezi deseti, útočníků bylo pětadvacet. Co se týče obránců, tam je hlavním příchodem Michel Foltýn, bývalý hráč Třince, který u nás v osmnácti začínal. Hodně si slibujeme i od Martina Koženého, který je naším odchovancem a byl v juniorce ve Vsetíně. V útoku jsme posílili o zkušeného Jiřího Zdeňka, který i ve svých osmatřiceti bude mít nejlepší testy. Dále počítáme i s Tomášem Káňou, který byl zatím párkrát na tréninku. Z Kopřivnice se nám vrací Robin Gebauer, který je bráchou Kamila a měl by být takovým hrajícím trenérem, spojkou. Předběžně jsme domluvení ještě s jednou zvučnou posilou, to si ale zatím nechám pro sebe.

Je cílem áčka dostat se do play-off?

Soutěž bude letos strašně vyrovnaná, ale nebudu popírat, že play-off pro nás cílem je. Na druhou stranu já budu ten první, který se bude dívat pod sebe, abychom nezahučeli do kraje. Mezi čtyřku bychom se ale dostat chtěli. Týmy ale budou našlapané, třeba Kopřivnice je pro mě asi favoritem číslo jedna.

Jak to vypadá s klubovým B týmem, bude pokračovat v krajském přeboru?

Ano, jsou to ryze novojičínští kluci, je tam spousta ročníků 90 a podobně. Jsem na ně trošičku naštvaný, protože minimálně pět by jich mohlo hrát druhou ligu, ale z jejich různých osobních důvodů tomu tak není. Určité podmínky jsme jim vytvořili, třikrát týdně trénují a myslím si, že by v tabulce měli hrát nahoře. Je pro nás navíc výhodou, že tam můžeme posílat kluky na hranici sestavy v áčku.