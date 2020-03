Týmů, které do play off třetí nejvyšší soutěže nepostoupily, se omezení nedotklo, neboť základní část byla dohrána. Ovšem hokejisty Kopřivnice může zrušení soutěže obzvlášť pálit, měli na dosah velký úspěch.

Kopřivnice proklouzla do play off z šestého místa a ve čtvrtfinále narazila na Havlíčkův Brod. To je soupeř, na kterého Kopřivničtí v minulosti uměli zahrát a cítili tak šanci poprvé od svého postupu do II. ligy projít v play off přes první kolo. Sérii měli rozehranou skvěle, v Havlíčkově Brodě jednou vyhráli a uspěli i doma, takže vedli 2:1 na zápasy. Jenže poté byla série i celá soutěž zrušena.

„I když bohužel sezóna skončila předčasně, myslím že ji můžeme hodnotit jako úspěšnou,“ uvedl pro facebook HC ISMM Kopřivnice její útočník Dominik Suchý, s 41 body (20+21) nejproduktivnější hráč klubu v základní části. „I přesto, že některé zápasy jsme neodehráli podle našich i vašich představ, tak jste nás podporovali a stáli za námi,“ vzkázal ještě fanouškům.

„Začátek sezóny nebyl úplně dobrý, tým ztratil tři hráče, kteří dali padesát gólů. Tým hledal nové lídry a chvíli trvalo, než se role rozdělily,“ pustila se do hodnocení sezony pro klubový web také brankářská jednička Kopřivnice Petr Hromada.

„Letos jsme udělali zase krok dopředu, zjistili jsme jaké to je v sérii vést. Na letošní sezóně si nejvíce cením toho jak se tým vyvíjí. Opět se ukázalo, že druhá liga není jen o individualitách, ale o kolektivu,“ přidal brankář, který v základní části vychytal tři čistá konta a měl úspěšnost 88,9 procent, své dojmy z nakonec nedohrané čtvrtfinálové série play off.