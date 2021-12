„Diváci neviděli pěkný hokej. Vůbec nám to nebruslilo. O to cennější jsou získané dva body. Děkuji týmu, že bojoval až do konce utkání a po celou dobu věřil ve vyrovnání. Děkujeme fanouškům za podporu,“ nechal se slyšet po utkání kopřivnický kouč Jaroslav Kofroň.

„Byla otázka času, kdy tu branku dostaneme, nemůžeme se celou třetinu jen bránit,“ poznamenal opavský trenér Aleš Tomášek. „Nebyli jsme schopní vyhodit puk. Nezdálo se mi, že by Kopřivnice byla nějakým extraligovým klubem, ale my jsme hráli hloupě. Hráli jsme to pořád na icingy, pořád se vhazovalo u nás, prostě nám to nešlo. Výsledek je spravedlivý,“ dokončil trenér hodnocení.

HK Opava – Kopřivnice 1:2 p.p. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Wolf (Šindelář, Rousek) – 59. M. Mach (Pindel, Brodek), 64. Sluštík (Slavík, Mach). Rozhodčí: Tomáš Goňa – Pavel Rychlý, Marek Bubela. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:0. Diváků: 243.

HC Slezan Opava: Piták – Šindelář, Zouhar, Ficek, Kunc, Zapletal, Věntus, Kocián, Thiel – Krupa, Beránek, Wolf , Kadula, Buršík, Peterka, Vašenka, Vojtovič, Štindl, Malina, Římský, Rousek. Trenér: Aleš Tomášek.

HC ISMM Kopřivnice: Kubáň – Tomeček, Krzak, Vacula, Štěpánek, Marek, Slavík, Fojtík – Seidler, Suchý, Gola, Brodek, Hrubý, Indrst, Fojtík, Pindel, M. Mach, Sluštík, J. Mach, Häring. Trenér: Jaroslav Kofroň.