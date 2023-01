„Bylo to těžké utkání, ale je s vítězným koncem, takže máme radost ze tří bodů. Minule jsme neproměnili šance a body nám utekly,“ řekl na klubovém webu trenér Nového Jičína Petr Macháček. „Dnes se nám však podařilo vstřelit úvodní branku. Druhá branka byla trochu lidová, nicméně jsme rádi, že to utkání šlo za námi. Byli jsme celou dobu aktivní, měli jsme dobrý pohyb a skvěle jsme bruslili. Měli jsme rychlý přístup a soupeři jsme toho moc nedovolili. Řekl bych, že to Opavě dělalo problémy, což dnes rozhodlo. Když už tam něco vyplavalo, tak nás podržel skvěle chytající Daniel Šimonů v bráně,“ dokončil své hodnocení domácí stratég.