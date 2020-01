Už to vypadalo, že Novému Jičínu pomalu, ale jistě, dochází v boji o play-off dech. Třikrát prohrál, ztráta na nejlepší šestici týmů narůstala. Kdo ale Nový Jičín odepsal, udělal chybu, protože po minulém týdnu už Ďáblové na vyřazovací boje ztrácí zase jen jediný bod.

Ve středu loupil Nový Jičín na ledě lídra tabulky Šumperku. Za porážku 3:4 v prodloužení získal bod, se kterým se moc nepočítalo. „Domácí byli většinu utkání na kotouči a měli i více příležitostí, ale my jsme zvládli úvod utkání, což bylo hrozně důležité. Nepustili jsme je do trháku a naopak jsme sami šli v 9. minutě do vedení, čímž jsme je trochu zmrazili,“ zdůraznil důležitost úvodní branky Lukáše Finsterleho trenér Nového Jičína Petr Macháček. „Zjistili jsme, že by se s nimi dalo hrát, to bylo důležité, velice dobře zachytal i náš gólman“.

Pak se dostali ke slovu favorizovaní domácí, kteří otočili na 3:1, ale hosté se nevzdali a zásluhou Lukáše Králíka a Daniela Plitka ve třetí třetině v rozmezí minuty a devíti sekund srovnali a šlo se do prodloužení. V něm už měl víc štěstí Šumperk a získal bonusový bod. „Špatně jsme si přebrali hráče, tím jsme jim umožnili střeleckou pozici a oni nás potrestali,“ popsal chybu v nastaveném čase Macháček.

Nabyté sebevědomí si Ďáblové přenesli do sobotního domácího duelu s Valašským Meziříčím, které vyhráli 4:3. Po první třetině byl stav nerozhodný 1:1, za domácí vyrovnával Dominik Kafka. „Zlomová byla druhá třetina. V jejím závěru jsme dali v přesilovce na 4:2 a doufali jsme, že by to mohla být vítězná branka, a to se potvrdilo,“ hlásil Macháček.

Klíčový náskok jeho týmu vystřelili Miroslav Krupa a dvěma góly Králík. Ve třetí části ještě přišla jedna dramatická situace, když měli hosté trestné střílení, to ale proměnit nedokázali.

Už ve středu čeká Ďábly derby s Kopřivnicí, která má jen o bod víc. „Věřím, že jsme na Kopřivnici vytvořili tlak, myslím, že to bude parádní utkání,“ těší se Macháček na nadcházející důležitý duel.

ŠUMPERK – NOVÝ JIČÍN 4:3 p (1:1, 1:0, 1:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Hroch (Gewiese, Spratek), 28. Milfait (Gewiese), 42. Řezáč (Gewiese), 62. Kofroň (Spratek, Gewiese) – 9. Finsterle, 48. Králík (Macuh, Krutil), 49. Plitko (Macuh, Palička).

Nový Jičín: Šimonů – Metelka, Hruška, Tomeček, Rufer, Váňa, Kobylík, Krutil – Lehečka, Štefka, Hilšer, Finsterle, Kafka, Krupa, Macuh, Palička, Irgl, Plitko, Králík. Trenér: Macháček.

NOVÝ JIČÍN – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Kafka (Palička), 22. Krupa (Lehečka, Irgl), 27. Králík (Lehečka, Rufer), 38. Králík (Kobylík) – 11. Vašenka (Běhal), 33. Baroš (Romančík, Běhal), 60. Vaněk (Baroš, Dvořák).

Nový Jičín: Šimonů – Metelka, Hruška, Tomeček, Rufer, Váňa, Kobylík, Krutil – Lehečka, Kafka, Irgl, Macuh, Králík, Krupa, Štefka, Palička, Finsterle, Plitko, Poruba. Trenér: Macháček.