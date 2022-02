Mimo jiných Filipa Chytila, hráče NY Rangers. „Už před olympijským turnajem použilo v případě Slafkovského několik skautů přirovnání k Jaromíru Jágrovi – je vysoký silný kluk, jenž je biologicky vyspělejší – není to prototyp typického 17letého teenagera. Každopádně je velmi silný na puku, má velmi dobré hokejové myšlení a více než dobrou střelu. Sedm gólů na turnaji čekal jen málokdo,“ smekl Balaštík.

I on vidí jeho budoucnost v NHL. „Na malém olympijském kluzišti potvrdil, že by mu mohla sedět. Kde a kdy se v NHL objeví, napoví až nadcházející draft. Ještě před olympiádou měl téměř jisté první kolo, top patnáctku. Výkon v Pekingu jej ale může katapultovat do top 5,“ očekává člen stříbrného výběru z MS v Rize (2006).

Hadamczik tepe do českého hokeje: Krach jde za Králem, medaile se už nedožiji

„Cesta do NHL je pořád strašně dlouhá, ale v jeho případě se to nabízí. Výjimečným výkonem na turnaji dokázal, že zvládne i seniorský hokej,“ doplnil.

Premiérové hokejové prvenství pod pěti kruhy pro Finsko nebylo pro Balaštíka až takovým překvapením. „V posledních letech skládali výběry pro MS i bez hráčů z NHL a byli úspěšní, naposledy v Rize, kde padli ve finále až v prodloužení. Potvrdili, že evropskou základnu mají hodně silnou a zkušenou. Drží již několik sezon spolu, navíc je vede zkušený kouč Jukka Jalonen, který mě trénoval tehdy Hämeenlinnaně,“ připomněl zajímavou souvislost 42letý hokejový expert.

První bronz pochopitelně přeje i slovenskému národnímu týmu, který podal příkladný týmový výkon. „Neuvěřitelně se semkli. I díky zkušenému Ramsay Craigovi, který se nebojí dávat šanci mladým a ti se mu a týmu obětují. Už na posledním MS působili týmově, byla z nich cítit touha překvapit. Šli si za svým cílem,“ zdůraznil.

Naopak ani po pár dnech z Balaštíka nevyprchalo rozčarování při pohledu na výkony a výsledky českého národního týmu. „Bez debat byl turnaj neúspěšný,“ zopakoval, přičemž ani v této situaci není příznivcem překotných trenérských změn. „Filipa Pešána bych nechal dodělat celou sezonu, včetně nadcházejícího MS,“ překvapil odpovědí Balaštík.

Pěkná série měla přijít dříve, říká Jenáček. Kdy se vrátí bek Žižka?

„Nesmíme dělat další unáhlená rozhodnutí, vše se musí pořádně nachystat. Pokud má dojít k personální změně, tak ať to stojí za to. Nyní již tolik skloňovaná jména jako Hořava či Varaďa a další jsou totiž pod smlouvami. Co bych určitě nerad, aby národní tým vedl zahraniční trenér!“ dodal rozhodně Jaroslav Balaštík.