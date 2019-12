Slovensko slaví! Vydřelo první výhru, rozhodl Tkáč

Třinec /FOTO/ – Důležitý krok k postupu do čtvrtfinále a tím i záchraně v elitní skupině mistrovství světa udělali slovenští hokejisté do dvaceti let.

Slovenští mladíci (v bílém) si v Třinci poradili s Kazachstánem 3:1. | Foto: Lukáš Kaboň