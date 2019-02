Špatný závěr sebral Kopřivnici body v zápase s Hodonínem

Postup do play-off už měli hokejisté Kopřivnice jistý. Proti Hodonínu už šlo hlavně o to, naladit se co nejlépe na vyřazovací boje a hlavně se nezranit. Výsledkem byl nakonec pohledný zápas, který Kopřivnice ztratila až v závěru.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Tatra favorita většinu zápasu trápila. Po první třetině vedla 2:1 po brankách Pěnčíka a Jakuba Macha. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu," pochvaloval si trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. Po bezbrankové druhé třetině hned ve 42. minutě zvýšil na 3:1 svou druhou brankou Mach, ale ani dvoubrankový náskok nakonec Kopřivnici na body nestačil. „Padesát minut nám vycházela naše taktika, ale pak jsme bohužel udělali chyby, kdy jsme si nepohlídali soupeřovy obránce na modré čáře a dostali jsme tři góly od modré," postěžoval si. Kopřivnice Hodonín v této sezóně dokázala třikrát porazit, takže moc dobře věděla, co na něj platí. „Snažili jsme se hrát ze zajištěné obrany a čekali jsme na rychlé brejky, což nám až na ten závěr vycházelo," hodnotil Kofroň. Kopřivnice tři z posledních čtyř utkání sice prohrála, ale Kofroň žádné skepsi nepropadá. „Šumperk i Hodonín jsou jak finančně tak sílou kádru někde jinde, takže se z toho určitě nehroutíme. Víme, že dokážeme zahrát tak, že stačíme i silným týmům." Na závěr základní části Kopřivnice pojede na led poslední Orlové. „Hlavně se musíme držet zdravotně, už v sobotu jsme hráli bez pěti hráčů základní sestavy a ještě nám obránce Bail odjíždí na univerziádu, útočník Matěj Mach dokonce musel proti Hodonínu hrát v obraně. Důležité bude, abychom byli na play-off komplet," vyslovil jasné přání Kofroň. V play-off poté bude Tatru čekat Havlíčkův Brod, se kterým má bilanci vyrovnanou. Nejprve na jeho ledě prohrála 3:5, ale doma pak zvítězila 4:3 v prodloužení. „Havlíčkův Brod bude favoritem série, ale my jim nic nedáme zadarmo a věříme, že v play-off se může stát cokoliv," nehází Kofroň dopředu flintu do žita. „Věřím, že je v našich silách je minimálně je potrápit. Důležité bude hrát jednoduše a hlavně pozorně v obraně, protože v útoku jsou hlavně doma hodně silní." KOPŘIVNICE – HODONÍN 3:5 (2:1, 0:0, 1:4) Kopřivnice: Velička – Stříž, Imrich, Puškár, Bail, Fojtík – Pěnčík, Hrubý, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Suchý, Kofroň, Gola, Sluštík. Branky a nahrávky: 4. Pěnčík (Sluštík, Puškár), 14. Mach (Kofroň, Fojtík), 42. Mach (Červenka) – 5. Franek (Matějka, Škutchan), 43. Franek (Dresler, Matějka), 49. Miklík (Dresler, Jurča), 59. Dresler (Miklík, Charvát), 59. Mikéska (Matějka).

Autor: Petr Sumbal