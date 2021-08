Hokejisté Frýdku-Místku mohou v těchto dnech čerpat na svých trénincích hodně cenné zkušenosti. Společně s nimi se totiž připravuje také hvězda Tampy Bay Ondřej Palát, který ladí formu na novou sezonu v NHL.

„Jsem tady zatím týden a půl. Jsem rád, že mi klub dal příležitost, abych se tady mohl připravovat. Je to super,” řekl pro Deník.

„Ráno trénuji s kondičním trenérem Radimem Poláškem v posilovně, pak přejedu na led. Je to náročné, ale jsem rád, že tady můžu být,” dodal.

Letošní sezona NHL byla dlouhá a náročná. Stejně jako následné oslavy Stanley Cupu. Moc času na odpočinek tak Palát neměl. „Je toho hodně, co musím udělat. Mám hodně akcí, rozhovorů. Snažím se to nějak zminimalizovat, abych měl odpoledne pro sebe a pro rodinu,” uvedl třicetiletý útočník, který se zpátky za Atlantik vydá na začátku září.

Ještě předtím ale Palát ukáže svému rodnému Frýdku-Místku slavný Stanley Cup. „Jsem rád, že se nám to povedlo. Bude k vidění odpoledne prvního září na náměstí,” prozradil druhý muž nedávné ankety Zlatá hokejka.

Ovšem dostat Stanley Cup do České republiky, to letos nebylo vůbec snadné. „Největší problém byl v tom, že ještě minulý týden se nevědělo, jestli se to povede. Nebudu ho mít moc dlouho, je to hodně narychlo, ale jsem rád, že se to povedlo a že pohár budu moct ukázat lidem,” těší se Palát.