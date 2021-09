Je půl dvanácté, třicet minut před oficiálním začátkem akce, lidé už se začínají scházet na Místeckém náměstí ve Frýdku-Místku, když na připravené pódium vyjde moderátor a ohlásí nemilou větu. „Za chvíli sice máme začít, ale došlo ke zpoždění, takže vše vypukne ve 13 hodin. Holt i tohle se stává,“ prohodí na mikrofon.

Zatímco pod pódiem se lidé vydávají do okolních restauračních zařízení na oběd, trochu to zahučí v nedaleké frontě. V ní totiž stojí lidé před dlouhým stanem, aby se na ně dostalo co nejdříve s podpisem českého hokejisty, či s fotkou se samotným Pohárem.

„Zpoždění? Nevadí. Já si počkám,“ říká Deníku Jirka, který fandí Tampě Bay dvacet let a s partnerkou Lenkou přijeli kvůli akci až z jižních Čech. Z domu vyjeli v úterý večer a ve Frýdku-Místku přespali. „Nechtěli jsme řešit dopravní problémy,“ vysvětluje Jiří.

„Když to Ondra vyhrál, věděli jsme, že pokud ho přiveze, určitě přijedeme. Tady, i zítra do Písku,“ zmiňuje Lenka, že druhý den má trofej ukázat rodnému městu obránce Jan Rutta. „V Písku to má být ale jen hodinku, tady je to větší. Navíc i když nejsme odtud, víc fandíme Ondrovi, než Honzovi. A je to i pěkný výlet,“ dodává.

Hokejista týmu Tampa Bay Lightning Ondřej Palát (vpravo) v rodném Frýdku-Místku ukázal Stanleyův pohár pro vítěze zámořské NHL, 1. září 2021. Primátor Petr Korč hráči věnoval symbolický klíč od města.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nedaleko stojícímu Vítězslavovi rovněž protažení programu nevadí. „Horší by by bylo, kdyby pršelo,“ usmívá se. „Sice jsem fanda spíše klubů z New Yorku, ale když hraje o Stanley Cup Frýdečák, je povinnost mu to přát. Vždyť kolikrát to člověk má možnost zažít?“ ptá se. „Teď jsme čekali sedmnáct let, nebo do loňska vlastně šestnáct, tak kdy to tu bude příště? Třeba až za dvacet třicet let, nebo už nikdy. To nikdo neví. Proto si toho musíme vážit,“ přemýšlí Vítězslav.

Dlouhé čekání končí o čtvrt na dvě. „Už jede, už jede,“ volají dva malí školáci ještě s brašnami na zádech. Přesně v 13.15 zahoukají sirény doprovodných aut a po chvíli se objevuje vozidlo, na jehož korbě Ondřej Palát ukazuje celému náměstí slavný Stanley Cup.

Následně zaparkuje uprostřed prostranství. „Prosíme, couvněte a udělejte koridor,“ žádají dva sekuriťáci, když Ondřej Palát se svým otcem Pavlem opouští auto a jdou na pódium. Tam vyjadřuje nadšení ze stovek lidí, kteří si událost nenechávají ujít.

„Je to super. Jen se trošku omlouvám za zpoždění, ale cesta z Košic se trochu protáhla,“ poukáže na to, že v úterý si pohár užíval jeho slovenský spoluhráč Erik Černák. K přesunu musel být dokonce objednán vrtulník. „Už včera se zpozdilo letadlo, které ho přivezlo do Evropy. Ani jsem nevěřil, že tady dojde. Ale podařilo se a za to jsem rád,“ vyznává se na mikrofon Ondřej Palát.

Vzápětí od primátora města Petra Korče dostává dva dárky. Dort v podobě velikosti Stanley Cupu a pak také klíč od města. Této cti se mu dostává po bývalém prezidentu Václavu Havlovi a výtvarnici Elišce Servátové jako teprve třetímu občanu v historii. „Aby ses mohl kdykoliv do svého rodného města vrátit,“ řekne Korč, než se hokejista odebere k autogramiádě. Tam stráví – i s přestávkou na rozhovory – přes dvě hodiny.

Hned vedle pak lidé mohou ochutnat dortový Stanley Cup, nebo se vyfotit s tím skutečným. Petr s Jarkem, oba v dresu Pavla Kubiny, který s Tampou vyhrál trofej v roce 2004, ho fotí z dálky. „Zažíváme to podruhé. Jsme z Janovic, kde to bylo na fotbalovém hřišti. Přímo v naši vesnici, což bylo speciální,“ vybavuje si Petr.

„Jednou jsme to už viděli jako mladí a teď jsme si to přijeli připomenout. Krásný zážitek,“ podotýká Jarek, který vzápětí prozradí, že je bratrancem právě Pavla Kubiny. „Kvůli němu fandíme Tampě,“ má jasno Petr s tím, že letošní vítězství klubu je zasloužené.

„Letos i loni měli skvělý tým, od brankáře po útok. Jen před rokem byla škoda, že Stanley Cup nemohl do Česka. To jsme si říkali, že je kruté, protože komu se to podaří vyhrát víckrát. Naštěstí to klaplo. A i počasí je super,“ oddechne si.

Ve tři hodiny vystoupí na pódiu zpěvák a rovněž místní rodák Mirai Navrátil, spolu s ním také herec a vášnivý hokejista Martin Dejdar. „Náhodou jedu kolem a říkám si, co se v tom Frýdku děje,“ rozesměje dav. „U takové události mám možnost být asi počtvrté a je to vždy zážitek. Ondru jsem celou sezonu podporoval a věřil jsem, že to může dokázat. Povedlo se. Je to úžasná věc a snad tady Stanley Cup není naposledy,“ zadoufal Dejdar.

Fanoušek Petr i v té euforii však najde menší negativum. „Bohužel ani dva Stanley Cupy Ondrovi nezajistily Zlatou hokejku. Proti Pastovi nic nemám, ale mělo to být v těchto rukou,“ uzavírá a ukazuje směrem k Palátovi.