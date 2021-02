Osmnáctiletý Macháček patří k velkým talentům novojičínského hokeje. Už ve třinácti letech si poprvé zahrál za seniorský tým v krajské lize proti Rožnovu pod Radhoštěm, a to ve stejném útoku se svým otcem Petrem. Celkově si v této sezoně připsal pět startů a připsal si jednu asistenci.

Následoval odchod do organizace třineckých Ocelářů, kde prošel výběry šestnáctek, osmnáctek a devatenáctek. Loňskou sezonu Macháček strávil v zámoří. V roce 2019 si ho v draftu vybral tým Owen Sound Attack, a to jako šestadvacátého v pořadí. V juniorské OHL nastoupil do devětatřiceti zápasů, ve kterých si připsal šest kanadských bodů za jednu branku a pět asistencí. Pravidelně dostává pozvánky do mládežnických reprezentací a v sedmnácti letech získal se svými spoluhráči na Evropském olympijském festivalu zlaté medaile.