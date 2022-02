Jeho tým nezačal třetí rozhodující zápas špatně. Dokonce vedl. „V první třetině jsme měli opticky navrch. Bohužel domácí výsledek otočili. Dělali jsme velké chyby v obranné činnosti, které dokázala Orlová potrestat. Má kvalitní tým a postup si vzít nenechala,“ vracel se ke třetímu zápasu zkušený trenér. „Snažili jsme se do utkání ještě vrátit. V přesilovce jsme snížili na rozdíl jediného gólu. Jenomže vzápětí jsme znovu inkasovali,“ pokrčil rameny.

Vyrovnané derby pro Nový Jičín, rozhodl Flok

Studénka přitom letošní sezonu neměla špatně rozehranou. „Nebyla to až tak špatná sezona. Před jením startem jsme museli nahradit zkušené hráče typu Sluštíka nebo Slováka mladými. Prakticky jsme přišli o jeden a půl pětky. Do Opavy navíc odešel brankář Baldík,“ poznamenal Miroslav Pokorný, zároveň ale přiznal, že z konce ve čtvrtfinále je zklamaný. „Ještě jsem to nerozdýchal. Podle mě jsme měli na to hrát v nejlepší čtyřce,“ podotkl kouč Studénky.

Studénka si během sezony udělala z vlastního stadionu doslova nedobytnou tvrz. „Doma se nám dařilo. Prohráli jsme jen jedno utkání na vlastním ledě“ těší Pokorného. „Když se zpětně ohlédnu, pokazili jsme si to v lednu, kdy jsme měli výpadek. Prohráli jsme v Těšíně, Krnově a Uničově. To nás stálo lepší umístění a tím mít výhodu domácího zápasu pro třetí rozhodující zápas,“ zakončil trenér Studénky.

Orlová – Studénka 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. Voznica (Fejko), 13. Fejko (Dang), 13. Deutsch (Potočný, Juhász), 27. Juhász (Dýrr), 38. Voznica (Potočný), 50. Juhász (Zientek), 56. Juhász (Zientek), 57. Dang (Juhász) – 4. Tomášek (Orszulik), 26. Pokorný (Rosypka), 43. Novák (Trubka).

HC Studénka: T. Kozák (L. Smetana) — J. Jedlička, O. Bolek, M. Novák, R. Gola, O. Lyčka, J. Žídek, D. Trubka — V. Rosypka, V. Kučera, M. Pokorný, M. Tomášek, D. Čáň, M. Tomášek, M. Žídek, J. Sochorek, P. Orszulik, V. Martinčík. Trenér: Miroslav Pokorný.