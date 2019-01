„Chceme hrát co nejvýše. Výhodou je, že do sezony vstupujeme s nezměněným kádrem," hovoří trenér Studénky Miroslav Pokorný.

Hokejisté Studénky. Ilustrační foto. | Foto: Dalibor Tobola

Krajská hokejová liga otevírá již dnes svou oponu! Oproti minulé sezoně zmizel Uničov, nováčky pak jsou Bohumín a Český Těšín. Soutěž, která se bude hrát tříkolově, a v základní části tak každý z týmů odehraje 24 utkání, se vrací také k někdejšímu modelu play-off, jež se bude hrát na dvě vítězná utkání. Vítěze vyřazovací části pak čeká kvalifikace o 2. ligu. Diváci se mohou rovněž těšit na novinku v prodloužení, kdy se, po vzoru zámořské NHL, bude hrát pouze se třemi hráči na každé straně.

Krajská liga 2016/2017 1. kolo: Sobota 24. září, 17.00 Bohumín Nový Jičín B, Horní Benešov Orlová, Český Těšín Rožnov pod Radhoštěm, 17.30 Studénka Krnov.

Také v ročníku 2016/2017 se bude, jako již tradičně, bít o přední umístění HC Studénka. Kam až Pokorného soubor dojde, není předem jasné, ale jisté je, že tým rozhodně má na to, dojít až na vrchol. Tým kapitána Marka Tomáška zná prostředí soutěže velmi dobře, a navíc zůstal kádr oproti minulému ročníku, ve kterém skončil druhý za vítěznou Orlovou, jež však nezvládla baráž o 2. ligu, nezměněn. Pokračovat budou i zkušené opory Marcel Kaňovský či hrající asistent Martin Holaník.

„Tohle bude určitě naše výhoda. Zůstáváme v kompletním složení jako v minulé sezoně a kluci už spolu budou hrát druhým rokem. Zkoušíme ještě dva nové hráče, ale zatím s námi budou jen trénovat. Uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet," nahlédl do složení kádru kouč Studénky Miroslav Pokorný.

POKORNÝ CHVÁLÍ PŘÍPRAVU

Studénka, jež dnes vyzve v prvním ostrém utkání Krnov, porazila v přípravě doma právě Krnovské 5:4, prohrála na ledě Vsetína s tamním B týmem, který se nově přihlásil do krajské ligy Jižní Moravy a Zlínska, 2:3 po nájezdech a v generálce pak doma přestřílela Horní Benešov 9:5. Novinkou byla ve Studénce také společná letní příprava. „Kluci si o to na konci minulé sezony sami řekli. Přiznám se, že jsem byl zpočátku skeptický, ale příjemně mě to překvapilo. A dobrá je účast i teď na trénincích, takže věřím, že na tom budeme fyzicky dobře," poznamenal dále Pokorný, jenž bude v brance spoléhat na trio Baldik, Vašíček a Válek. S týmem navíc trénuje i Horyl. „V brance bychom neměli mít problémy," věří šéf studénecké lavičky.

Na předsezonním aktivu se rozhodlo o zavedení již zmiňovaného play-off. „Pro diváky to bude atraktivní, i když to není vypovídající a spravedlivý systém a nahrává spíše mužstvům, která umí překvapit a potřebují na to jen tři zápasy. Ve vyšších soutěžích je to o něčem jiném, ale v kraji nevím," zamýšlel se kouč Studénky. Do play-off budou moci zasáhnout jen hráči, jež budou mít odehráno minimálně 50% základní části. „Chceme hrát co nejvýše a porvat se o nejvyšší příčky," má jasno Pokorný, jenž vidí silného protivníka znovu v Orlové, ale třeba také v Bohumíně, za který budou nastupovat ostřílení borci jako například Ivan, Mikšan či Javín. „Nahoru šel Krnov, kde je vidět práce trenéra Plánovského. Jdou nějaké hlasy, že i béčko Nového Jičína bude mít dobrý mančaft," uzavřel trenér hokejistů Studénky, jež budou hrát svá domácí utkání v sobotu od 17.30.