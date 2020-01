A navíc se jim skvěle daří i na ledě, s náskokem deseti bodů na druhý Český Těšín vedou krajskou soutěž Moravskoslezského kraje.

Konec sezony je ještě daleko a Studénku ještě čeká náročné play-off, ale pokud by všechny nástrahy zvládla, postupu o patro výš do 2. ligy, kde by z okresu Nový Jičín doplnila Kopřivnici a právě novojičínské hokejisty, nebránila. „Pokud by se nám povedlo postoupit, tak bychom do toho šli,“ potvrzuje trenér Studénky Miroslav Pokorný. „Druhou ligu dost sleduji a myslím si, že až na čtyři mužstva, která hrají nahoře, tam moc velký výkonnostní rozdíl mezi námi a nimi není,“ přemýšlí.

A kde vidí Pokorný hlavní důvod toho, že se jeho mužstvu tak skvěle daří? „Máme tým, který je už dlouho pohromadě, jen ho občas o někoho doplníme. Všichni už se dobře znají a ukázali, že mají i dobrý charakter, protože i když jsme v minulých sezónách neměli domácí stadion, pořád jsme se na trénincích v jiných městech scházeli ve velkém počtu.“ A Studénce to v minulosti ve složitých podmínkách opravdu šlo. Vždyť v minulé sezoně došla až do semifinále a rok předtím dokonce krajskou ligu ovládla. Tehdy však o postupu nemohla být řeč, bez stadionu to nešlo.

Teď už je situace jiná a další krok k tomu, aby Studénka ovládla základní část, může učinit už ve středu, kdy doma přivítá druhý tým tabulky Český Těšín. „Na zápas se těšíme, bereme to prestižně, protože jim máme co vracet, v poslední době jsme s nimi často prohrávali,“ připomíná Pokorný nelichotivou bilanci. Vlci z Těšína porazili Studénku třikrát v řadě včetně semifinále loňské sezony.

Zatím poslední porážku zažila Studénka po sérii sedmi vítězství s B týmem Nového Jičína. „Neřekl bych ale, že bychom ten zápas podcenili, prostě to soupeři vyšlo lépe,“ říká Pokorný.

Od té doby už se zase ve Studénce jen vyhrává, odnesly to mužstva Horního Benešova (5:0) a Frýdku-Místku (5:1).