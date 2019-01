Krnov - Měla to být vyrovnaná hokejová bitva o první místo v krajské lize. Na led vedoucího Krnova přijela druhá Studénka, která na lídra ztrácela tři body, a všichni se těšili na hokej té nejvyšší kvality. Bohužel, opak byl pravdou. Krnovští hokejisté po nejslabším výkonu v sezoně a prohře 1:7 opouštěli hrací plochu se skloněnými hlavami, stejně jako jejich fanoušci tribuny.

TOMÁŠ KUBÍK měl velkou šanci snížit na 2:3, neproměnil a z protiútoku domácí inkasovali. | Foto: Michal Pokorný

HK Krnov - HC Studénka 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Po počáteční oťukávané se zrodilo pár náznaků šancí na obou stranách, ale skóre se ještě neměnilo. Zásadním pro vývoj první třetiny, a později i celého utkání, se ukázal šedesátivteřinový úsek mezi osmou a devátou minutou první dvacetiminutovky. Nejprve opavský odchovanec v dresu Studénky, a stále vynikající hokejista, Pavel Šebesta překonal gólmana Mužíka poprvé. O chvíli později ho napodobil i jeho spoluhráč Pokorný a hosté si zajistili dvougólový náskok. Když pak na počátku jedenácté minuty rozvlnil domácí síť potřetí Sikora, bylo Krnovákům nedobře. V šestnácté minutě se zdálo, že se domácí celek probudil z letargie. To Jan Kostovský zužitkoval přihrávku Tomáše Michálka, využil přesilovku a snížil na 1:3 z pohledu Krnova.

I ve druhé třetině pokračovalo domácí mužstvo v bezkrevném výkonu. Hosté byli o mnoho hokejovější, lépe bruslili a hlavně se tlačili do zakončení. V deváté minutě druhé části se Krnovští dostali do přečíslení dva na jednoho, jenomže zakončující Kubík netrefil odkrytou branku Studénky a hosté za to trestali. Hned z protiútoku se prosadil Čáň a hosté vedli 4:1. Od té doby existoval na ledě pouze jediný tým, a to byla Studénka. Ještě do druhé přestávky se za Mužíkova záda trefil Holanik, který využil početní výhodu, a druhou branku v utkání zaznamenal Čáň. Po dvou třetinách tedy svítilo na ukazateli hrozivé skóre 1:6 pro domácí.

Závěrečné dějství už se dohrávalo jen z povinnosti. Krnovští věděli, že nemají síly na obrat nebo jakékoliv zdramatizování zápasu. Naopak Studénka si náskok pečlivě hlídala a domácího protivníka do ničeho nepouštěla. Navíc hosté ke svému triumfu přidali ve třetí třetině ještě poslední pečeť v podobě sedmého gólu. Jeho autorem byl Kaňovský.

Hráči Studénky se tak, po nečekaně vysokém vítězství 7:1, na Krnov dotáhli, oba celky získaly v dosavadním průběhu krajské ligy šestatřicet bodů. Krnovští už zůstávají první jen díky lepšímu skóre.

Jiří Žurek (Krnov): Byl to nejhorší výkon, jaký jsme v letošní sezoně podali. Jako bychom byli přítomni na ledě jen fyzicky, ale duševně vůbec. Chybělo nasazení. Takové zápasy, ve kterých jde o první místo, ty musí bolet. Místo toho jsme jen tak jezdili kolem soupeřů a nechodili do soubojů. Prostě jsme zápas jen odjezdili. Kdyby to nešlo některým hráčům nebo jedné pětce, dá se to pochopit, ale nešlo to celému týmu. Nenašel se jediný hráč, který by ostatní dokázal strhnout. Předvést takový výkon si nemůžeme dovolit, natož doma.

Miroslav Pokorný (Studénka): Na zápas jsme se poctivě připravili, věděli jsme, co bude na Krnov platit, a podle toho jsme zvolili taktiku. Nutno podotknout, že i když jsme nastoupili v dost pozměněné sestavě, tak kluci v utkání splnili beze zbytku to, co jsem po nich vyžadoval. Je pozitivní, že i když z různých důvodů nemůžeme do zápasů nastoupit v optimální sestavě, tak hráči, kteří nemají své místo v základu jisté, si svými výkony o toto místo řeknou. Je strašně důležité mít silnou střídačku a i tito kluci se přesvědčili, že poctivost a chuť trénovat se vyplatí a bez tohoto by do rozjeté soutěže jen stěží mohli naskočit. Jednotlivce chválit nebudu, i když si to někteří jistě zaslouží, ale pochválím výkon celého mužstva za kolektivní výkon.

Branky a nahrávky: 16. Kostovský (Michálek, Miškov) 8. Šebesta (Tatarčík, Sikora), 9. Pokorný (Janečka I), 11. Sikora (Kovář), 29. Čáň (Lindovský, Pokorný), 33. Holanik (Merta, Sikora), 35. Čáň (Kovář), 49. Kaňovský (Janečka II, Merta), vyloučení: 8:6, využití: 1:2, střely na branku: 30:45, rozhodčí: Polášek Kittel, Voznička, diváci: 400

Krnov: Mužík Rýpar, Tvardek, Matušinský, Marienka, Němec - Pavlica, Kostovský, Holeš, Tošenovjan, Vavrečka, Hudečka, Michálek, Kubík, Filip, Miškov, Weiss, Baďura, Dohnal. Trenér Jiří Žurek

Studénka: Pastorek Bolf, Holanik, Kovář, Kvasnica, Veselský, Janečka I - Merta, Kaňovský, Janečka II, Šebesta, Sikora, Tatarčík, Čáň, Pokorný, Lindovský. Trenér Miroslav Pokorný st.