„Krnov je kvalitní tým, loni prakticky se stejným mužstvem vyhrál základní část, k nám přijel s kompletním kádrem poté, co se jim někteří hráči uzdravili,“ vysvětloval trenér Studénky Miroslav Pokorný, že jeho tým rozhodně nečekalo nic snadného.

To se ostatně potvrzovalo hned od úvodu, protože už po 23 vteřinách šel Krnov do vedení. „Oni pak asi čekali, že to otevřeme, ale to jsme neudělali, nechtěli jsme dostat druhý gól, který už byl hodně nepříjemný,“ prohlásil Pokorný.

Studénka se zmátořila až ve druhé třetině, kdy skóre otočili Rosypka, Sochorek, Orszulik a Čáň.

Krnov těsně před druhou přestávkou snížil a na začátku třetí části se znovu dostavily komplikace, jelikož hosté využili dvojnásobnou přesilovku a prosadili se i vzápětí už v klasické početní převaze.

Rázem byl stav 4:4. Trenér Pokorný reagoval promícháním pětek a v 53. minutě vstřelil vítězný gól Čáň. Zápas pak uzavřel gólem do prázdné brány Trubka.

V sobotu se v Krajské lize žádný mistrovský zápas nehrál, přednost dostalo Utkání hvězd, které se hrálo poprvé a hostil ho Český Těšín. Za Studénku byli nominováni Baldik, Sluštík, Slovák, Tomášek a trenér Pokorný.

„Nikdo nevěděl, co od toho čekat, ale nakonec si to hráči pochvalovali. Musím pochválit i organizátory, kteří to zvládli super. Jen je škoda, že nepřišlo víc fanoušků, ale to je asi tím, že hokej nemá v Těšíně takovou tradici. Příště by se to mohlo konat u nás, lidi by přišli,“ myslí si Pokorný.

Mužstvo Západu, za které hráli hráči Studénky, podlehlo Východu 12:13, o výsledek ale v této exhibici nešlo.

STUDÉNKA – KRNOV 6:4 (0:1,4:1,2:2)

Studénka: Baldik — Lyčka, Jedlička, Novák, Gola, Trubka — Rosypka, Čáň, Orszulik, Sochorek, Tomášek, Slovák, Sluštík, Linduška, Tatarčík, Martinčík, Žídek, Kučera, Pokorný. Trenér: Pokorný.

Branky a nahrávky: 22. Rosypka (Linduška), 28. Sochorek (Tomášek, Slovák), 32. Orszulik (Lyčka), 35. Čáň (Sluštík), 53. Čáň (Lyčka), 60. Trubka (Linduška) – 1. Weiss (Svoboda, Weiss), 40. Weiss (Kostovský, Svoboda), 44. Michálek (Tichý), 44. Ševčík (Havlíček, Michálek).