Hokejová Kopřivnice nezažila šťastný týden. Přerušila sérii pěti vítězství v řadě, když nejprve prohrála před domácím publikem 1:4 s Opavou a poté 2:3 i na ledě Moravských Budějovic. Výsledkem byl propad na čtvrté místo tabulky za Valašské Meziříčí a Hodonín.

Archivní snímek. | Foto: Archiv Deníku

Po skvělé sérii pěti výher v řadě Kopřivnice sice prohrála s Opavou a následně i s Moravskými Budějovicemi, ale dál se drží pohodlně v postupové čtyřce do play-off, náskok na pátou Opavu má sedmibodový.

O osudu domácího utkání s Opavou, které se odehrálo ve středu, hodně napověděla už nepovedená první třetina Tatry. Už po minutě a deseti sekundách Kopřivnice prohrávala, když se trefil Malina. V sedmé minutě pak hosté zvýšili na 2:0 a vzápětí přišlá rychlá kopřivnická odpověď z hole Martina Tomáška.

Jenže to bylo od Kopřivnice vše, víckrát už skvělého brankáře Opavy Waneckého překonat nedokázala. Naopak ještě jednou v první třetině inkasovala a na konečných 1:4 pak ve třetí části. Ani zlepšený výkon domácích už utkání nezdramatizoval. „Zápas jsme si prohráli svým přístupem. Vstup do utkání nebyl vůbec podle plánu. Udělali jsme individuální chyby, které soupeř potrestal. Opava zvítězila zaslouženě,“ hodnotil trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

Prohra i přes povedený úvod

Sobotní utkání v Moravských Budějovicích mělo úplně jiný průběh, ale i to nakonec skončilo pro kopřivnické hokejisty bez jediného bodu. Tatra měla na ledě soupeře ze skupiny Jih skvělý vstup, už v první minutě se prosadil Červenka, který se trefil přesně do horního růžku a v sedmé minutě pak zvýšil na 2:0 z dorážky Matěj Mach.

„Vstup jsme ale neměli nejlepší,“ vrátil se k začátku zápasu Kofroň. „Domácí byli lepší, ale nám se naštěstí povedlo vstřelit dvě branky. Moravským Budějovicím se pak ovšem bohužel povedlo vyrovnat a zvítězit.“ Srovnáno bylo po druhé třetině po dvou brankách Čejky.

„Ve třetí třetině měli domácí převahu, nás hodně podržel brankář Hromada. Měli jsme i dvě velké šance, ty jsme ale nevyužili“, smutnil Kofroň. Zápas poté v 56. minutě rozhodla kopřivnická přesilovka. Hosté v ní chybovali ve středním pásmu, ztratili puk a Kadela tohoto zaváhání využili.

Zatímco Kopřivnice minulý týden dvakrát prohrála, Opava má naopak sérii tří výher v řadě a dotáhla se ke Kopřivnici na sedm bodů. „Musíme určitě počítat s tím, že Opava bude ještě kousat, má velmi kvalitní tým. Ale my to pořád máme ve svých rukou,“ ví trenér Kopřivnice, kterou příště čeká domácí utkání s Žďárem nad Sázavou, jedním z aspirantů na postup do Chance Ligy. „Žďár bude favorit, ale doma hrát umíme, už jsme porazili i Havlíčkův Brod, konkurovali jsme Šumperku, Moravským Budějovicím,“ vyjmenoval Kofroň. „Určitě nejsme bez šance a budeme chtít vyhrát,“ zakončil.

Petr Sumbal