Hokejové derby v Novém Jičíně rozhodně fanoušky nenudilo. Mělo zápletku. Téměř pět stovek diváků vidělo obrat domácích Ďáblů. Ti nakonec vyhráli 5:4, když vítěznou branku vstřelil veterán Jiří Zdeněk. Nutno ale říci, že Tatra na horkém novojičínském ledě sahala po bodu.

Kopřivnice prohrála v Novém Jičíně. | Foto: Hokej Kopřivnice

„Diváci se nenudili, ovšem pro trenéry to byl složitý zápas,“ řekl na úvod domácí kouč David Dostál. Jeho tým se dostal v první třetině do vedení, když Baldika překonal Zdeněk. „Hráli jsme, to co jsme si řekli. Škoda, že jsme byli zbrklí a nervózní v koncovce. Mohli jsme vést větším rozdílem,“ litoval novojičínský kouč. Nakonec se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Ďáblové udělali chyby v obraném pásmu, a ta byla potrestaná. „V první třetině jsme inkasovali jen jednu branku, což bylo důležité. Nakonec jme dali gól do šatny, a to se pozitivně promítlo do naší hry ve druhé části,“ poznamenal kopřivnický stratég Ladislav Majkus.

Ve druhé periodě narostla Tatře křídla. „Druhá část byla z naší strany úžasná. Byli jsme lepším týmem, soupeř si s naší hrou nevěděl rady, zaslouženě jsme šli do dvoubrankového vedení,“ pochvaloval si šéf kopřivnické lavičky. „Gól do šatny nás poznamenal. Druhá třetina byla v režií Kopřivnice. Velmi dobře bruslila, napadala naší rozehrávku a my jsme s tím měli problém,“ přiznal David Dostál. Nicméně ve 37. minutě dali Ďáblové kontaktní branku. „Tento gól nás zasáhl. Hráče jsme v kabině nabádali, ať nezmatkují, že vedeme. Bohužel během jedné minuty domácí výsledek otočili, a to rozhodlo. Samozřejmě, že porážka mrzí. Pozitivem je, že na naší hře bylo vidět zlepšení,“ podotkl Ladislav Majkus. „Změnili jsme složení formací a nakonec jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Za výhru jsme rádi, ale musím sportovně přiznat, že Kopřivnice si za předvedený výkon zasloužila bod,“ uzavřel David Dostál.

Nový Jičín – Kopřivnice 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. Zdeněk, 37. J. Sluštík (Konečný, Dudáš), 50. Květoň (Flok, Konečný), 51. Konečný (J. Holáň), 54. Zdeněk (Gebauer, Hanák) – 20. Velecký (Bartošák, J. Mach), 21. J. Mach (Suchý, O. Sluštík), 32. Pindel (Pastor, Raška), 59. Hlaváč (Pindel, Marek).

HK Nový Jičín: Hořejší – Hladiš, Andrýsek, Báchor, Hanák, Hruška, J. Holáň, Dudáš – Berka, Flok, Gebauer – Květoň, Hilšer, Zdeněk – Handl, J. Sluštík, Konečný – Škarka. Trenér: David Dostál.

HC ISMM Kopřivnice: Baldik – Krzak, Petrek, Marek, Hlaváč, Hrůzek, Bartošák, Kelnar – Suchý, O. Sluštík, Velecký – Gola, Pindel, Brodek – Indrst, J. Mach, Pargač – Pastor, Kubík, Raška. Trenér: Ladislav Majkus