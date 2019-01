Hokejisté Kopřivnice mají formu jako hrom. Jak skončili loňský rok, tak začali ten nový – vítězstvím 8:2. Tentokrát to odnesl tým ze skupiny Jih, Písek.

Archivní snímek. | Foto: Archiv Deníku

Kopřivnice proti Písku umí zahrát. Poté, co ho doma porazila 3:0, uspěla i na jeho ledě, kde mu uštědřila dokonce debakl 8:2.

Začátek utkání nicméně podle trenéra Kopřivnice Jaroslava Kofroně tak vysokému vítězství příliš nenapovídal. „První třetina byla vyrovnaná, nám se naštěstí podařilo využít naše šance,“ hodnotil úvod premiérového zápasu roku.

První branku zařídil Sluštík, těsně před koncem první části se pak ještě prosadil Kofroň. Na začátku druhé třetiny sice domácí snížili, ale odpověď Kopřivnice pro ně byla doslova drtivá. Ve druhé dvacetiminutovce totiž hosté do písecké branky nasázeli pět gólů, dostali se do vedení 7:1 a celé utkání tím rozhodli. „Využili jsme čtyřikrát přesilovku, to nám hodně pomohlo,“ připomněl Jaroslav Kofroň faktor, který jeho týmu k vysokému vítězství výraznou měrou pomohl.

Soupeř se také prosazoval z početních výhod, podruhé se mu to povedlo ve třetí třetině na 7:1. Poslední gól pak ovšem přidal Jakub Mach.

„Teď nás čeká Orlová. Nebude to snadné, ale chceme vyhrát a pojistit nebo vylepšit si čtvrté místo v tabulce,“ prohlásil Kofroň.

IHC PÍSEK – HC TATRA KOPŘIVNICE 2:8

Branky a nahrávky: 22. Koupal (Marcilis, Tintěra), 52. Bílek (Hučko, Polata) – 7. Sluštík (Marek, Červenka), 20. Kofroň (Mach, Gebauer), 25. Tomášek (Mach, Gebauer), 28. Sluštík (Červenka), 31. Mach (Stříž, Tomášek), 32. Bail (Kofroň, Marek), 36. Gebauer, 54. Mach (Tomášek, Stříž).

HC Tatra Kopřivnice: Hromada – Stríž, Ficek, Zuzaník, Bail, Marek, Fojtík, Korec, J. Mach, M. Mach, Červenka, Gebauer, Suchý, Tomášek, Kofroň, Gola, Sluštík.

Petr Sumbal