Výkon Novojičínských přitom vůbec špatný nebyl. Neřešitelným problémem se však ukázalo býti vedení Dvora Králové o dvě branky. „Odehráli jsme strašně těžké utkání. Bylo to z naší strany takové bušení do vrat. Sportovně však musím přiznat, že byl soupeř lepší a my jsme na něj tentokrát bohužel nenašli recept,“ mrzelo trenéra Nového Jičína Kamila Gebauera.