Kouč Studénky Miroslav Pokorný před sobotní odvetou slíbil, že se se svým týmem do Orlové vrátí, to se také stalo. „Řekli jsme si věci, které se na ledě dodržovaly. Hráli jsme disciplinovaně, měli jsme větší vůli po vítězství a byli trpěliví,“ pochvaloval si trenér Studénky Miroslav Pokorný. Utkání se přitom nevyvíjelo pro domácí dobře. Ještě sedm minut před koncem normální hrací doby prohrávali 0:1. „Bylo to o té trpělivosti. Na svoji šanci jsme si počkali. Výborně nás podržel gólman,“ podotkl zkušený kouč, který chválil i výbornou diváckou kulisu. „Náš tým je zkušený, tyto vypjaté zápasy umí zvládat,“ dodal.

Rozhodující zápas je na programu ve středu v Orlové. „Pokud zopakujeme výkon ze soboty, postoupíme,“ je si jistý Miroslav Pokorný.

Krajská hokejová liga nasadila pořádný kvapík, hraje se středa, sobota. „Je to zvláštní, že tak zápasy honíme. Jsme amatéři, myslím, že kdyby se hrálo jen víkendy, je to lepší. Jak pro diváky, tak samotné hráče. Kluci chodí normálně do práce, celkem se jim to komplikuje. Přitom jsme mohli klidně hrát až do dubna,“ přidal svůj postřeh Miroslav Pokorný.

HC Studénka – HC Orlová 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 53. Novák (Pokorný), 57. Tatarčík (Pokorný), 60. Rosypka (Tomášek) – 31. Zientek (Juhász, Fejko).

HC Studénka: T. Kozák — J. Jedlička, O. Bolek, M. Novák, R. Gola, O. Lyčka, J. Žídek, D. Trubka — R. Tomášek, V. Rosypka, V. Kučera, M. Pokorný, M. Tomášek, D. Čáň, M. Tomášek, M. Žídek, O. Tatarčík, P. Orszulik, V. Martinčík. Trenér: Miroslav Pokorný