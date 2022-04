V 58. minutě bylo utkání za stavu 1:3 na několik minut přerušeno kvůli některým „inteligentním" domácím fandům, kteří zaházeli třineckou střídačku vším možným. Nejhůř to schytal Doudera, který byl podle všeho zasažen mincí do obličeje. „Tohle by se dít nemělo. Byl tam jen jeden sekuriťák, který tomu jen přehlížel," kroutil hlavou Váraďa. „Tohle tam vůbec nepatří," uznal kouč Sparty Josef Jandač.