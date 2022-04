„Malinko jsme se dostali do problémů při dvojnásobné přesilovce soupeře ve druhé třetině. Ale ustáli jsme to. A v naší jediné přesilovce jsme dali gól. Pak jsme to solidně odbránili až do momentu, kdy dal soupeř kontaktní gól. V globálu to byl dobrý zápas," dodal Varaďa.

„Věřím, že zaslouženě postupujeme dál. Chtěl bych soupeři poděkovat za skvělé utkání, vydali se. Donutili nás hrát na hraně. To, že série skončila 4:0, neodpovídá průběhu jednotlivých utkání. Vážíme a ceníme si toho. Těšíme se na finále," uzavřel Václav Varaďa.

Radim Wozniak nekončí. Jsem přítel na telefonu, směje se

4. semifinále hokejové extraligy (pátek 8. 4. 2022):

Mladá Boleslav – Třinec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 57. Kelemen (Jánošík, Pláněk) – 10. Dravecký (Roman, Hrehorčák), 37. Růžička (Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Šír, Lacina – Lederer, Rampír. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 4200 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, Šťastný – Flynn, Najman, Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, Knotek, Stránský. Trenér: Rulík.

Třinec: Kacetl – Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zbořil, Adámek – Daňo, Vrána, Růžička – Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Chmielewski – Dravecký. Trenér: Varaďa.