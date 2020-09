Novojičínští sehráli generálku ve čtvrtek v Opavě, kde vyhráli 4:3 po samostatných nájezdech. Trenér Petr Macháček tak mohl být oprávněně spokojen. „Musím říct, že zápas hodnotím velice kladně. V posledních utkáních se nám podařilo přenést věci z tréninků do zápasů,“ pochvaluje si bývalý útočník. „Dařil se nám hokej, který chceme hrát. Když budou kluci disciplinovaní a plnit své povinnosti, pak můžeme být úspěšní,“ doplňuje trenér Ďáblů.

Hokejisté Nového Jičína přitom prožili poměrně krušné léto. Z důvodu opravy střechy jejich svatostánku museli trénovat v Kravařích, Porubě a Studence. „Je to složitý boj. Kluci jsou z cestování unavení, při některých trénincích jsem musel zkousnout zuby, protože jsem věděl, že podmínky nejsou ideální. Snažíme se na sezonu připravit, jak nejlépe to jde. Jsme sportovci a ti mají překážky zdolávat, takže věřím, se s tím vypořádáme,“ pousměje se Macháček. Pozitivem je, že už od tohoto týdne mohou na vlastním zimáku alespoň trénovat. Na zápas před vlastními fanoušky si ale budou muset počkat, první čtyři kola totiž odehrají venku.

Ďáblům se přes léto podařilo udržet své dvě největší hvězdy Dominika Kafku i Roka Macuha. Slovinský útočník byl dokonce na zkoušce ve Frýdku-Místku, kde ale nezakotvil. „Jsem strašně rád, že tým zůstal pohromadě. Jsem zastáncem toho, že by se kádr neměl moc obměňovat, spíše by si to mělo nějakou dobu sedat. Vhodně se nám navíc tým podařilo doplnit o Richarda Bordowského a Romana Maliníka, což jsou borci, kteří nám přinesou zkušenost. Chceme ještě jednoho konstruktivního beka, ale takoví se těžce hledají. Spokojen jsem s gólmany, kluci jsou hladoví a to v brankovišti potřebujeme,“ hlásí Petr Macháček.

V loňské sezoně Nový Jičín do vyřazovacích bojů neproklouzl, letos se zatím neví, zda play-off bude. Jasno by mělo být až po Novém roce. „Chtěl bych, aby se lidé do našeho nového stánku chodili dívat na kvalitní hokej plný emocí, aby se do toho zažrali a byli v tom s námi. Chceme vyhrát každý zápas a dělat lidem radost. Snad si po sezoně budeme moct sednout a říct si, že byla úspěšná,“ věří Petr Macháček.