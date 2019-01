Novojičínští hokejisté potvrdili domácí vítěznou formu a po zvládnutém derby s rivalem z Kopřivnice, kterého porazili 5:0, a na kterého se bodově dotáhli, si připsali doma již pátou výhru v řadě.

V úvodní desetiminutovce mohly jít do vedení oba celky, ale střela Luky, stejně jako na druhé straně šance Sluštíka s Bartošákem, gólem neskončily. Ve 12. minutě už se ale skóre měnilo, když povedený průnik Gebauera zakončoval pohotový Uhlár. Za čtyři minuty vidělo dvanáct stovek diváků další branku, když dostal v početní výhodě nabito kanonýr Luka, jenž se tak po svém příchodu z Frýdku-Místku prosadil i ve druhém utkání v novojičínském dresu.

Ve druhé části měl první větší šanci zadák Běhal, ale na konci 28. minuty už se Nový Jičín radoval potřetí, když si v přesilové hře připravil střelu Novotný, který propálil Vrbu a zvýšil na 3:0. Domácí měli tou dobou tlak, ze kterého vytěžili za dvě minuty čtvrtou trefu. Vrba nejprve zneškodnil velikou šanci Uhlára, poté i střelu Cabáka, ale za pár vteřin už kapituloval po přesné ráně Zdeňka. Kopřivničtí pak v sezoně již poněkolikáté sáhli k brankářské výměně, když Vrbu nahradil Fendrich. Pozorný Slovák pak na druhé straně lapil dorážku Červenky i pokus Pěnčíka.

Závěrečná perioda, ve které hrála Kopřivnice deset minut v oslabení, už se pak pouze dohrávala. V jejím úvodu pak využil již třetí novojičínskou přesilovku Samiec, jenž zblízka dorazil puk bekhendem po horní tyčku a stanovil konečný výsledek derby na 5:0. „Kluci bojovali a hráli to, co jsme si řekli. Patří jim dík. Myslím si, že když budeme takhle pracovat dále, tak by to mohlo vypadat dobře. Nechtěli jsme polevit, postupně jsme přidávali góly a velmi dobrý výkon předvedl brankář Slovák. Využili jsme i tři přesilovky, které trénujeme, ale pořád musíme pracovat. Chceme nějak ustálit sestavu a uvidíme, jak to půjde," hovořil těšně po závěrečné siréně spokojený kouč HK Nový Jičín Robin Bacul, jehož tým nyní hraje v sobotu odpoledne (15.00) na ledě Opavy.

To Kopřivničtí, kteří v posledních dvou zápasech neskórovali, mají o víkendu volno a ve středu pak vyzvou Slezany v domácím prostředí. „Dominovala kvalita novojičínských hráčů. Je vidět, že doplnili kádr a půjdou nahoru. Řekl bych, že oproti debaklu s Hodonínem jsme hráli o hodně lépe, ale bohužel jsme znovu nedali gól a o tom je hokej. V koncovce to musíme vydřít a pak přijdou i krásné góly. Navíc jsme dělali zbytečné chyby, a když to bylo 0:4, tak už to bylo složité. Musíme pracovat s tím, co máme a jít krůček po krůčku," řekl po derby šéf kopřivnické střídačky Václav Slabý, jenž tak alespoň pochválil kopřivnické příznivce, kteří se výhradně starali o atmosféru utkání.

II. hokejová liga, sk. Východ, 21. kolo:

HK Nový Jičín – HC Kopřivnice 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 12. Uhlár (Gebauer), 16. Luka (Bartko), 28. Novotný (Dresler, Bartko), 30. Zdeněk (Cabák), 42. Samiec (Christov, Sonnek). Rozhodčí: Fiedler – Maloušek, Maťašovský. Vyloučení: 3:7. Využití: 3:0. Diváci: 1250.

HK Nový Jičín: Jiří Slovák I. – Bartko, Dresler, Běhal, Vašut, Hruška, Cabák – Luka, Novotný, Chvostek – Christov, Samiec, Sonnek – Uhlár, Zdeněk, Gebauer – Jiří Slovák II., Kocián, Málek. Trenéři: Bacul a Macháček.

HC Kopřivnice: Vrba (30. Fendrich) – Teper, Fojtík, Kowalczyk, Hoďa, Marek, Krutil – Červenka, Pargáč, Hrubý – Ollender, Tomášek, Poruba – Bartošák, Sluštík, Pěnčík (41. Vyčesaný) – od 21. navíc Kofroň. Trenér: Slabý.

Zbylé výsledky 21. kola: Technika Brno - Šumperk 1:5, Hodonín - Opava 6:4, Poruba - Valašské Meziříčí 2:6.

O derby, včetně rozhovoru s novojičínským brankářem Jiřím Slovákem, se více dočtete v zítřejším vydání Novojičínského deníku.

2. liga, sk. Východ1. Vsetín 18 16 1 0 1 90:34 50

2. Poruba 19 12 2 3 2 91:56 43

3. Hodonín 19 8 2 0 9 76:70 28

4. Šumperk 18 7 2 2 7 66:64 27

5. Opava 19 7 0 3 9 56:66 24

6. Nový Jičín 18 7 0 1 10 54:62 22

7. Kopřivnice 19 6 1 2 10 63:84 22

8. Val. Meziříčí 19 6 1 1 11 53:68 21

9. T. Brno 19 3 3 0 13 42:87 15