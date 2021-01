Druhá hokejová liga a její případný restart? Český svaz ledního hokeje sice ještě soutěž v minulém týdnu překvapivě neukončil, v Novém Jičíně už ale s případným dohráním nepočítají.

V Novém Jičíně nevěří, že soutěž rozjede | Foto: VLM

Poslední soutěžní utkání sehráli Ďáblové v říjnu loňského roku a jak to tak vypadá, na další si budou muset počkat minimálně do září, kdy by se měla rozběhnout další sezona. „Za mě z pohledu trenéra už to význam nemá, myslím si, že by se soutěž měla ukončit,“ krčí rameny trenér áčka Nového Jičína Petr Macháček. „Všichni trenéři počítají s tím, že musí hráči mít nějakých čtyři až šest týdnů přípravy, na což by už čas prostě nebyl. Kluci jsou samozřejmě v nějakém celoročním zápřahu, všichni se nějak udržují, ale nevyžadujeme po nich nějakou přípravu na start ligy, protože ten prostě nebude. Z tohoto hlediska podle mě bude správné, když se sezona ukončí,“ dodává bývalý útočník, který v dresu novojičínského klubu nasbíral přes šest stovek druholigových startů.