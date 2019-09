Utkání se totiž po několika tvrdých zákrocích z obou stran zbytečně vyhrotilo a vyústilo až v tvrdý faul na domácího Adama Kofroně, který musel putovat na vyšetření ramene do nemocnice.

Rozhodčí se proto rozhodli šest minut před koncem raději zápas předčasně ukončit.

„S výkonem jsme spokojeni, ale nejsme spokojení s průběhem, jak to utkání vypadalo. I přátelské utkání se musí hrát naplno, ale měli by k sobě být hráči ohleduplní, a to z obou stran,“ hodnotil zápas kopřivnický asistent trenéra Miroslav Imrich.

„S efektivitou v zakončení jsme spokojeni, jsme rádi, že se rozstřílel Jakub Mach a dneska nám hodně pomohly také posily z Poruby,“dodal Imrich.

Fanoušci mohli oslavit rovnou dva hattricky, o které se postarali právě kapitán Kopřivnice Jakub Mach, a také z Poruby vypůjčený útočník Jiří Brodek.

O zbylé dvě branky domácí Kopřivnice se postarali Daniel Hrubý a Adam Kofroň.

KOPŘIVNICE – PÚCHOV 8:2 (1:1, 5:1, 2:0)

Kopřivnice: Fendrich – Stříž, Šendera, Bail, Marek, Štěpánek, Krutil – Ollender, Pěnčík, Hrubý, Fojtík, J. Mach, Pargač, Daron, Suchý, Gola, Kofroň, Sluštík, M. Mach, Brodek.

Branky a nahrávky: 13. Hrubý, 30. J. Mach (Suchý, Bail), 32. Brodek (Ollender, Bail), 32. Kofroň (Suchý, Mach), 35. J. Mach (Šendera, Štěpánek), 38. Brodek (M. Mach), 44. J. Mach (Štěpánek), 54. Brodek (TS) – 20. Božík (Pšurný), 37. Dmitrijev (Prus, Romanov).