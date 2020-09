Hokejistům Kopřivnice začíná úderem sobotní sedmnácté hodiny nová druholigová sezona. A los byl k Tatrovákům nemilosrdný, hned v prvním kole přivítají na svém ledě Znojmo. Tedy superfavorita celé skupiny Východ.

Hokejisté Kopřivnice chtějí hrát do čtvrtého místa | Foto: Externista

Pro Kopřivnici to ovšem paradoxně může být výhodou. Pro Znojmo jsou druholigové vody po konci v mezinárodní EBEL neznámým prostředím. A kdy jindy favorita zaskočit, než hned v úvodu? „Může to samozřejmě výhoda být, ale my hlavně nemáme co ztratit. Těšíme se na hodně kvalitního soupeře, který možná v Kopřivnici ještě ani nikdy nebyl. Doufáme, že nás v utkání poženou fanoušci,“ přeje si kopřivnický lodivod Jaroslav Kofroň.