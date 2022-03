Oba týmy se letos utkaly šestkrát, lépe tato konfrontace vyzněla pro Ďábly, kteří si zapsali hned pět vítězství. Nicméně play off je úplně jiná soutěž. „Uvědomujeme si, že v souboji proti Kopřivnici jsme mírný favorit, toho se nezříkáme, ale určitě nás nečeká lehká série a jdeme do toho souboje s pokorou. Do play off jsme si nachystali pár věcí, ale ty nebudu prozrazovat. Naše hra se nebude diametrálně měnit,“ řekl na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.

Kopřivnici vyšel druhý poločas, doma přehrála Brno

„Nemyslím si že my nebo Jičín má lepší tým. Oba týmy mají svou kvalitu a bude rozhodovat kdo udělá méně chyb, nicméně už je na čase překročit to první kolo a postoupit do dalších bojů, tým vyzrálý na to už máme,“ vzala si slovo opora Kopřivnice Ondřej Sluštík. Ten věří, že týmu z města Tatrovek pomohou i fanoušci. „Kopřivnice má nejlepší fanoušky v celé druhé lize, kteří nám to pravidelně ukazují už dlouhá léta a vytváří nám báječnou atmosféru a my si toho v šatně nesmírně vážíme. Já osobně jim za to mnohokrát děkuji. Když jsi vzpomenu na kluby, kterými jsem prošel musím uznat, že v Kopřivnici chodí nejvíce lidí a jsou nejhlasitější,“ řekl na klubovém webu.

„Jsme rádi, že začínáme doma, protože v domácích zápasech si věříme. Nebudeme hrát na sto procent, ale na sto padesát procent. Bude pro nás důležitá také podpora od fanoušků. Teď na konci sezony lidi začali chodit, čehož si vážíme. Vážíme si hlavně fanoušků, kteří nás podporují a věřím, že na play off bude plný dům s parádní atmosférou, takže by si to diváci měli užít. Naším cílem je to v play-off dotáhnout až do samého konce,“ zakončil Kamil Gebauer. Úterní zápas na novojičínském ledě začíná v 18 hodin.