Náhrada za Roka Macuha? Hokejový Nový Jičín získal do útočných řad velmi zajímavou tvář. Tým Ďáblů posílí ostřílený útočník Richard Bordowski, který se do Česka vrací po dvou letech strávených v Anglii.

Richard Bordowski se vrací | Foto: VLM

Bordowski nejde do úplně neznámého prostředí, na druhou stranu už je to nějaký ten pátek, co na severu Moravy působil. V sezoně 2001-02 odehrál za Nový Jičín dnes osmatřicetiletý matador 25 utkání, ve kterých se do statistik zapsal pěti góly a sedmi asistencemi, v play-off následně přidal jednu branku a tři nahrávky.