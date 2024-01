Téměř osm stovek diváků sledovalo v sobotu v Kopřivnici parádní hokejovou bitvu. Domácí celek hostil nebezpečný Hodonín. Baník si během druhé třetiny vypracoval tříbrankový náskok. Tým z města Tatrovek ale převedl velkolepý obrat a vyhrál 8:5. Pro svěřence trenéra Ladislava Majkuse šlo o čtvrté vítězství v řadě.

Kopřivnice předvedla velký obrat | Foto: Hokej Nový Jičín

„Byl to krásný zápas. Jsme moc rádi, že se nám ho povedlo dotáhnout do vítězného konce,“ začal k utkání hovořit kopřivnický kouč Ladislav Majkus. „Soupeř nás ze začátku zpražil dvěma rychlými góly. Po přestávce přidal další dva. Nám se naštěstí podařilo vstřelit rychle druhý gól. Tím jsme se nastartovali a do třetí třetiny jsme šli jen s jednogólovým mankem. Třetí třetinu jsme již ovládli. Kluky musím pochválit. Hodonín totiž patří k hodně nepříjemným soupeřům,“ podotkl trenér vítězného týmu.

Šílenost, obavy, pak dobrý pocit. Pořád si zvykám, říká kouč Kopřivnice Sklenák

Kopřivnice si připsala už čtvrté vítězství v řadě. „Za poslední výsledky jsme rádi. I výhra nad Opavou, která je pro mě černým koněm soutěže, je velmi cenná,“ řekl Ladislav Majkus. „Ve čtvrtek nás čeká derby v Novém Jičíně. Věřím, že jsme se na tento zápas dobře naladili. Každopádně nás nečeká nic lehkého,“ zakončil.

HC ISMM Kopřivnice – SHKM Baník Hodonín 8:5 (1:2, 3:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 6. Pargač (Marek, Velecký), 33. Indrst (Velecký, Hrůzek), 34. Suchý (Sluštík), 38. Velecký (TS), 43. Hlaváč (Suchý, Raška), 54. Sluštík (Hrůzek, Suchý), 56. Raška (Hrůzek, Suchý), 60. Pargač – 6. Štědrý (Bachánek, Sedláček), 7. Riedl (Polesný, Mach M.), 22. Štědrý (Krejčí), 32. Dobiáš, 46. Mach M. (Vyrůbalík). Rozhodčí: Jan Vaněk – Matěj Bartoň, Martin Voznička. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Oslabení: 1:2. Diváků: 744.

HC ISMM Kopřivnice: Kubáň (Baldik) – Petrek, Hrůzek, Andrle, Marek, Kelnar, Zeman, Spurný, Fojtík – Mach, Sluštík, Kubík – Raška, Indrst, Suchý – Brodek, Pargač, Pastor – Velecký, Pindel, Urban. Trenér: Ladislav Majkus.