Nový Jičín zvládl další utkání. Tentokrát vyhrál po dramatickém průběhu 6:4 na ledě Moravských Budějovic a dostal se díky tomu mezi nejlepší šestku tabulky 2. ligy Východ.

Další vítězství mohli oslavit hokejisté Nového Jičína, tentokrát se radovali na ledě Moravských Budějovic. | Foto: archiv Deníku

Nový Jičín – Ďáblové jedou. V sobotu si odškrtli další vítězství, tentokrát uspěli na ledě posledních Moravských Budějovic. Ty možná kousaly víc, než Nový Jičín čekal, ale nakonec přeci jen po úspěšné otočce slavili tři body svěřenci Petra Macháčka. Výhra to byla o to cennější, že tým vynesla na šesté místo, tedy už pozici pro play-off. „Zatím plníme svůj interní cíl, chtěli jsme se do Vánoc dostat do šestky. Musíme v tom pokračovat, už příští utkání proti Havlíčkovu Brodu to pro nás bude výzva, jdeme do toho s pokorou, ale taky s vědomím, že máme formu,“ hledí už dopředu trenér Ďáblů Macháček.