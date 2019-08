Během něj se společně sejde 12 mužů a žen, aby se navzájem poznali. Zatímco ženy sedí u stolečků s čísly, muži stolečky obcházejí, přičemž u každého se mohou zdržet právě na čtyři minuty. Při běžných schůzkách by nezbývalo nic jiného, než si poznávání rozplánovat do 12 večerů.

Cílem je vzbudit sympatie a najít toho pravého či pravou. Účastníci po skončení odevzdají pořadateli papír, na němž zakroužkují přezdívku toho, s kým by si přáli se znovu setkat. Pokud najdou shodu s někým z jejich protějšků, vymění si skrze pořadatele kontakty. Další postup už je pak na nich.

„Líbí se mi, že tady potkáte lidi, kteří se seznamovat chtějí a mají o navázání vztahu zájem,“ vypráví mi u jednoho ze stolečků sympatická blondýnka Petra, která je ve svých 32 letech stále sama. „Pracuji v bance, kde trávím spoustu času. Všichni muži jsou u nás buď zadaní, anebo gayové,“ dodává Petra.

Po čtyřech minutách se přesouvám dál. „Co znamená tvé barevné tetování na ruce?“ ptám kudrnaté brunetky, která mi mezitím prozradila, že pracuje jako účetní. „Barevný obrazec skrývá datum narození mé dcery, dnes je jí devět let,“ odpovídá. Oceňuji upřímnost.

„Chodí k nám lidé od 20 do 60 let. Vyplní pouze jméno a věk, jako pořadatelka o nich nic nevím. Jelikož je služba placená, cena působí jako regulátor. Odradí tak ty, kdo to se seznámením nemyslí vážně,“ prozrazuje Jana Olivová z Rande Motýl. „Někteří k nám chodí opakovaně. Než někoho najdete, musí se to opakovat,“ dodává Olivová.

Chodí i opakovaně

Ostatně i já zjišťuji, že dobrá polovina příchozích už je na podobné akci podruhé. „Do hospody ani do barů nechodím a v práci žádné ženy nepotkám,“ vypráví mi o přestávce jeden z mužů jménem Radek. „Potkávám sympatické ženy cestou do práce, mívají ale na uších sluchátka nebo koukají do mobilů, tak se je ostýchám oslovit,“ stěžuje si.

Speed dating nabízí v Praze několik firem, na akci je třeba se přihlásit dopředu a zvolit věkovou kategorii, se kterou se chcete seznamovat. Nehrozí tak, že se sejdete s někým výrazně starším či mladším. Ceny se pohybují v řádu stokorun.

„Seznamka funguje od roku 2009, pořádáme mezi šesti až dvanácti večery za měsíc. Podle statistik má 78 procent účastníků alespoň jednu shodu. Agentura pouze poskytne seznámení lidem, kteří jsou nezadaní. Je třeba si uvědomit, že vztah si lidé musí vybudovat sami, to za ně žádná agentura neudělá,“ uzavírá Olivová.