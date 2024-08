Díky dokumentární minisérii na kanálu VOYO se takzvaný případ Kramný dostal opět do popředí. Jedenáct let starý případ smrti Moniky Kramné a její osmileté dcery Kláry v Egyptě a v něm jako jediný podezřelý a následně i na 28 let ve vězení odsouzený manžel a otec Petr Kramný budí dodnes řadu otázek a dává prostor pro nemálo spekulací a konspiračních teorií.