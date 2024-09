Jak se následně ukázalo, 36letý zadržený měl násilím vniknout do prodejny čerpací stanice, kde se pokusil odcizit několik balení sýrů. Poškozením vstupních dveří způsobil škodu za přibližně dvanáct tisíc korun.

Muž poté skončil na služebně novojičínských policistů, pro které byl již známou „firmou“. Spadeno na něj měli také kriminalisté pro další skutky.

„V polovině června měl v jednom z obchodů v Novém Jičíně pronést přes pokladní zónu bez zaplacení několik balení pracích prášků v hodnotě téměř 1500 korun. Ty vzápětí prodal v místním baru za šest stovek, aniž by kupujícímu sdělil, že pochází z trestné činnosti. V srpnu se pak měl jít omluvit svému známému zřejmě za předchozí konflikt, a to s bonboniérou. Jenže při cestě si všiml křovinořezu na zaparkovaném přívěsném vozíku. Myšlenka, že by to byl vhodnější dárek než bonbony, ho zřejmě vedla k tomu, že měl křovinořez následně odcizit," pokračovala v popisu bohaté zlodějské minulosti zadrženého muže Kateřina Kubzová.

Kriminalisté muže obvinili hned z několika trestných činů, a to krádeže, poškození cizí věci a legalizace výnosů z trestné činnosti. U výslechu obviněný spolupracoval a ke skutkům se doznal. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.