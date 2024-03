Velký úspěch si na své konto připsali na poli drog moravskoslezští policisté. Rozprášili dvě skupiny z Novojičínska a Zlínska, které sofistikovaným způsobem zajišťovaly dovoz medikamentů a výrobu pervitinu.

Policie informovala o zadržení drogových pachatelů | Video: Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Zatčeno bylo celkem osm lidí. U zadržení asistovala zásahová jednotka. Při domovních prohlídkách se podařilo zajistit léčivo a chemikálie, z nichž se dalo vyrobit až 125 kilogramů pervitinu.

Zlínská větev zajišťovala léky z Balkánu, kde jsou medikamenty obsahující pseudoefedrin volně dostupné. Kurýr je převážel ve speciálně upraveném vozidle s tajným úkrytem. Zásilky přebírali jejich komplicové z Novojičínska, kteří pervitin vyráběli v pronajaté zemědělské usedlosti na odlehlém místě.

„Majitel o ničem nevěděl. Vypadalo to, že ji nájemci chtějí použít k rekreačním účelům,“ uvedl kriminalista Jakub Mohyla. Jak dodal jeho kolega Pavel Tic, pachatelé drogu vařili i v lesích, a to kvůli obavám, že by je v okolí usedlosti mohl v závěrečné fázi výroby prozradit charakteristický odér. „Měli to dobře promyšlené,“ řekl Tic.

Skupina vyrobila minimálně dva kilogramy pervitinu. Gram prodávala za 600 korun. Z věcí nalezených při raziích se dalo vyrobit až 125 kilogramů pervitinu.

Novojičínsko

Policisté se během vyšetřování nejprve zaměřili na drogovou scénu na Novojičínsku, kde se v minulých měsících objevilo větší množství pervitinu. Postupně se dostali ke čtyřem mužům a jedné ženě (37 až 48 let). Nejbohatší z nich pronajal usedlost a nakupoval léky, další zajišťovali výrobu a distribuci drogy. Úkolem ženy byla logistika. Komplice vozila na různá místa, například do zmíněných lesů, kde dokončovali výrobu pervitinu.

Směr Zlínsko

Kriminalisté se časem dostali i na stopu tří kumpánů (22 až 33 let) ze Zlínska. „Ve Zlínském kraji byli zadrženi tři muži, kteří se zabývali dovozem léčiv obsahujících pseudoefedrin. Dováželi je z Balkánu. Přivezli nejméně 540 tisíc léků, uvedl ředitel novojičínské policie Tomáš Kvičala. I tato skupina měla jasně rozdělené úkoly.

„Obě skupiny pracovaly velmi sofistikovaně, byly na sobě závislé,“ zdůraznil Mohyla, podle kterého šlo o jednu z největších protidrogových akcí poslední doby.

V závěrečné fázi byla nasazena zásahová jednotka. Pachatelé byli překvapeni, žena se na poslední chvíli snažila zbavit důkazů. Peníze a další věci hodila do popelnice. Její pokus byl ale marný.

Všech osm zadržených je obviněno z drogových zločinů, na které zákon pamatuje sazbou od osmi do dvanácti let. Šest osob skončilo ve vazbě.