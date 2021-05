/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pořadatelé největšího hudebního festivalu v Česku a na Slovensku Beats for Love oznámili přesun letošního ročníku na rok 2022. Připojili se tak k dalším organizátorům velkých akcí, kteří nemohou své eventy realizovat vzhledem k aktuální situaci a restrikcím spojeným s nemocí Covid-19 ve světě.

Festival Beats For Love v Dolní Oblasti Vitkovice, 6. července 2019 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Čekali jsme na relevantní informace od vlády týkající se dopadu Covid-19 na pořádání velkých kulturních akcí a spolu s festivalovou organizací Festas jsme proaktivně přicházeli s návrhy, za jakých bezpečnostních podmínek by se festivaly mohly realizovat. I když je nám to všem velice líto, je teď již jasné, že akci formátu Beats for Love v červenci 2021 nebudeme moci uspořádat,“ uvádí Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love.