FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – Možnost porovnat zachované prostředí Beskyd srekultivovanou krajinou Karvinska mají ve čtvrtek 15. listopadu lidé na vernisáži výstavy fotografií těchto krajin snázvem Kontrasty.

Důl Frenštát | Foto: Archív

Výstava se koná pod záštitou města Frenštátu pod Radhoštěm a obce Trojanovice od 17. 30 hodin vzasedací síni Městského úřadu ve Frenštátě. Hudebně doprovodí vernisáž moravský písničkář Tomáš Kočko.

Kromě hudby a fotografií doplní vernisáž také mluvené slovo. Návštěvníci budou moci diskutovat o důsledcích těžby na krajinu a životní prostředí se starostkou obce sdoznívající těžbou, obce Doubrava, Květuší Szyrokou. Její vyprávění doplní dataprojekce. Výstava potrvá do 23. listopadu a bude přístupna vpondělí až pátky od 9 do 17 hodin a vsobotu od 9 do 16 hodin.