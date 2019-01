BÍLOVEC - Den plný překvapení, úkolů a tvořivých her zažili v rámci oslav Dne učitelů školáci ze Základní školy Komenského v Bílovci.

Jedním z míst, kam děti nahlédly, byla i půda bíloveckého zámku. | Foto: Jiří Velký

Například žáci 1. stupně se rozdělili do různých skupin podle přísloví, které si pro ně připravily učitelky. „Přísloví bylo sedm a žáci třetích až pátých tříd obsadili všechny skupiny. Kdo byl odvážný a chtěl si vyzkoušet něco ze středověku a magie, přihlásil se do skupiny s názvem Odvážnému štěstí přeje,“ nastínila učitelka Renata Mikolášová, která vedla tuto skupinu. Nikdo z žáků dopředu nevěděl, co která skupina obnáší, ani kdo ji vede. Nastala tak paradoxní situace, že do skupiny kterou Mikolašová vedla, se nepřihlásil ani jeden z jejich žáků. Ty, které ve skupině měla, provázel starodávný příběh rytíře Sedmipravdy, který neuváženě používal kouzelnická zaříkávadla. Tato slova zavedla žáky do prostor místního zámku, kde bylo jejich úkolem magické indicie najít a uspořádat. Po důkladném hledání ve sklepích, na půdě i v místnostech zámku se malým školákům podařil úkol splnit. Obdobné úkoly na různých místech města plnily i další skupiny.

Zkrátka ale nepřišli ani žáci druhého stupně. „Každý učitel si připravil otázky z různých oborů. Žáci byli v družstvech a chodili po jednotlivých stanovištích, kde plnili zadané úlohy,“ dodala Mikolašová.

Netradiční den se líbil. „Ti moji žáci mě poprosili, jestli bych můj program nepřipravila i pro ně, když se toho ani jeden nezúčastnil. Bylo to hodně náročné, ale asi to pro ně připravím,“ uzavřela s úsměvem Mikolašová.