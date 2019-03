VIDEO/ Už čtvrtým singlem připomíná skupina Kryštof své veleúspěšné výběrové album 25, kterým před dvěma lety oslavila čtvrt století na scéně. Po rádiových hitem Šňůry, Zůstaň tu se mnou (Za sny) a Naviděnou přichází se skladbou Nesmím zapomenout, která je adresována všem matkám.

„Je to píseň pro všechny mámy na světě a o trochu víc pro ty naše, které nás vždy podporovaly, ale taky dokázaly podrobit kritice, když to bylo potřeba. A všechny jejich zásadní rady jsme vložili do této písně, která je zároveň velkým DÍKY,“ líčí zpěvák Richard Krajčo.