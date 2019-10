Letošní oslavy 660. výročí města Štramberk doprovází mnoho akcí. Jednu z nich vyhlásila Městská knihovna Štramberk.

Jedná se o výtvarnou soutěž s názvem Když se řekne Štramberk. Úkol pro zájemce je jasný, mají namalovat, nakreslit nebo vymodelovat libovolnou technikou v libovolném formátu kdo nebo co se jim vybaví při slově Štramberk. Práce mohou doručit do městské knihovny nebo městského informačního centra, a to nejpozději do 31. října letošního roku. Na svůj výtvor, nejlépe ze zadní strany soutěžící mají uvést jméno, věk, název díla, třídu, školu a kontakt. Vybrané práce budou vystavené v městské knihovně. Vernisáž s předáním cen se tam uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin.