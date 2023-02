Zdroj: Youtube

Druhou hvězdnou aktérkou, která rozzáří pódium na Colours of Ostrava, bude britská zpěvačka, herečka a textařka Ellie Goulding. Znalcům hudební scény ji jistě není třeba blíže představovat.

Připomeňme jen, že Ellie Goulding se proslavila především díky úspěchu v anketě BBC Sound of 2010 a při předávání prestižních cen BRIT Awards 2014 vyhrála cenu pro nejlepší britskou zpěvačku.

Její nejznámější píseň je Love Me Like You Do, jež byla v roce 2015 nominována na cenu Grammy za nejlepší popové sólové vystoupení.

Její páté studiové album Higher Than Heaven, které Ellie sama charakterizuje jako elektronický taneční pop, by mělo vyjít 24. března.

Letošní ročník se uskuteční již tradičně v podmanivém prostředí Dolní oblasti Vítkovice v termínu 19. - 22. července.