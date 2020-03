"Aktuální situace nahání hrůzu, a tak je třeba tahat za jeden provaz. Moc šít neumím a napsat song mi přišla nejsmysluplnější cesta podílení se na odvrácení toho pekla, co nás pokouší," píše ke klipu na kanálu youtube frontman kapely Mirai Navrátil.

"Díky moc všem, co to cítí stejně a přiložili ruku k dílu. Je vás hromada a ne všichni jste se vlezli do videa, ale snad to vemete sportovně. Kromě účinkujících patří speciální dík týmu, co pořádáme FM CITY fest, se kterým se snažíme pomáhat na frýdecko-místecku, seč nám síly stačí. A taky Honzovi Balcárkovi a Adél Nevrlé, se kterými jsme vytvořili tuhle nahrávku a video asi ve světovém rekordu. Jistě, že v roušce. Mám pocit, že poslední dny ukazují i spousta dobra v nás," vzkazuje hudebník dále.

Jak dodává: Při natáčení nedošlo ke kontaktu jednotlivých účinkujících a Nikča nahrála vokál přes mobil. PUNKS NOT DEAD!

Pusťte si klip kapely Mirai s Nikol Štíbrovou