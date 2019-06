Vysílání z městečka proslulého špičatou rozhlednou a perníkovýma ušima pozve diváky na prázdniny do Beskyd. „My všichni z okolí Štramberk dobře známe, jezdili jsme tam od dětství na školní i rodinné výlety. Ale na Dobré ráno se dívá celé Česko a začíná léto, je ideální čas pozvat sem výletníky z jiných koutů republiky,“ vysvětluje ředitel ostravského studia České televize Tomáš Šiřina.

ZÁLUDNÝ TERÉN

Vyvézt vysílání Dobrého rána pod Trúbu dá týmu zabrat. „Terén je záludný. Náměstí je z kopce, takže musíme některá místa vypodložit, kameramani budou muset vzít kamery ze stativů do ruky. A moderátoři, kameramani, zvukaři i někteří hosté si během vysílání dají minimálně dvakrát trasu náměstí rozhledna. Po svých, po schodech,“ ví dramaturgyně ostravského Dobrého rána Renata Červená.

Navzdory tomu se na štramberské vysílání ona i její kolegové moc těší: „Jako lokální patriot mám tohle místo velmi rád. Nejen Trú- bu, ale hlavně Štramberské uši. Ty miluju a mohl bych je jíst po kilech,“ hlásí moderátor Radek Erben.

MÍSTNÍ ZAJÍMAVOSTI

Už v úterý po ránu s kolegyní Veronikou Poláčkovou perníkovou pochoutku upeče, navštíví proslulou věž, Muzeum Zdeňka Buriana či Jaroňkovu útulnu. Štramberk letos slaví 660 let od svého vzniku, ve vysílání městu popřeje i oblíbený sexuolog a gynekolog Radim Uzel.

„Je to nádherné místo, má kouzelná zákoutí, je tam klid. Když do Štramberku člověk dorazí, roztaje. My máme exteriéry rádi, tým to utuží a je to adrenalin, ale stíháme. Úplně nejkrásnější je, když je na hodinách 5:58:50 a z přenosového vozu hlásíme na velín do Prahy, že jsme připraveni a že nás v 5:59:00 mohou připojit do vysílání. Od režiséra se ozve: Za deset, devět, osm… Je to, jako by startovala kosmická raketa,“ líčí dramaturgyně Renata Červená.

NABÍDNE TIPY

Úterní pořad pozve i za hranice štramberského katastru, nabídne tipy na výlety i dovolenou v celých Beskydech. Štramberské ráno začne v 5:59 na ČT2.