„Těší mě, že si porotci všimli pozoruhodného výkonu Kateřiny Kněžíkové v opeře Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář. Mám samozřejmě obrovskou radost i z ceny pro Martinu Šnytovou, protože ona je jednou z nejvýraznějších členek našeho souboru opereta/muzikál a porotu Thálií nezaujala poprvé byla to její čtvrtá nominace. Cenu si za své výkony obě umělkyně rozhodně zaslouží, “ netajil radost Jiří Nekvasil, ředitel NDM.

Kateřina Kněžíková, současná sólistka opery pražského Národního divadla, má velmi blízko nejen k Ostravě, ale i Moravskoslezskému kraji, protože se narodila v Bohumíně. A často hostuje nejenom na ostravském operním jevišti, ale také na významných hudebních festivalech a koncertech na severní Moravě a ve Slezsku.

Co pro vás znamená postava Julietty ve vaší dosavadní umělecké kariéře, zvláště poté, co jste za její ztvárnění obdržela prestižní Cenu Thálie?

Role Julietty je prostě boží a pro mě je nejdůležitější, aby se to líbilo divákovi. V tomto případě se to moc povedlo, Julietta aneb Snář je výborná inscenace. Nabídku zpívat snovou dívku Juliettu jsem dostala od hudebního ředitele opery NDM Jakuba Kleckera a je to určitě první opera, která se vymyká tomu, co jsem dosud zpívala, takže jsem zprvu trochu váhala.

Ale nakonec jste nabídku přijala…

Hlasově je Julietta přesně to, v čem se teď cítím doma, kam se posouvám. Myslím si, že tato role přišla ve správné době. V Ostravě se dělá úžasné divadlo a jsem šťastná, že zde mám možnost zpívat nádherné postavy.

A teď zpíváte v další krásné opeře Dvořákově Rusalce , kde se v titulní roli střídáte se sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského Veronikou Holbovou a nadějnou lotyšskou sopranistkou Laurou Teivāne…

Rusalka je splněný sen. Pro mě osobně je tato opera o hledání balance mezi lidským světem a přírodou. Je o velké lásce, citech i nesmlouvavosti lidského světa, krutosti v obyčejném světě lidí. Jakmile se v něm Rusalka najednou objeví, myslí si, že bude šťastná, ale ono tomu tak není. Pro mě to není rozhodně pohádka, ale odkrytí hloubi duše člověka, kterým Rusalka prostě chce být.