Komediální seriál České televize Most! se pyšní milionovou sledovaností. Poznejte s Deníkem zákoutí severočeského městě, kde oblíbené scény vznikaly. Zakládá se seriál na pravdě? A co na něj říkají místní?

V zapnuté televizi naproti výčepu za chvíli poběží druhý díl seriálu Most!, ale v „malebné hospůdce“ Severka v Mostě je v pondělí večer mrtvo. Stůl, kde v seriálu šijí hlavní hrdinové do Romů, je prázdný. V hospodě jsou jen tři hosté, usrkávají pivo a ven do zimy se jim nechce.

„Tady sedával Kolečko!“ ukáže náhle štamgast František na volnou židli, ze které scenárista naslouchal místním drbům. „Chodil sem s pantátou. Párkrát jsem tu byl, znáte to, takový ty štamgastský kecy,“ vzpomíná František. „Nasával tu mosteckou atmosféru,“ dodá dvaatřicetiletý Martin, který chodil do Severky na obědy už jako kluk. „Dával si 12 knedlíků a kuchař mu říkal „malej bizon, protože byl žravej“.

„Hospoda tenkrát vypadala naprosto stejně jako dnes, jenom okna nebyly plastový. Občas si sem zajdu z nostalgie, když chci mít klid. Lidičky vás tu dokážou odreagovat,“ svěřuje se Martin. Cení si také toho, že Severka stále funguje, což si podle něj zaslouží respekt. „Po prvním díle mi známí volali, hele, vzal bys nás do tý Severky, to fakt existuje? Jednoho kolegu jsem sem vzal. Nemůžu říct, že byl nadšený, ale viděl, kde seriál vznikl. Hospoda byla samozřejmě prázdná jako dneska,“ poznamená mladík.

Zkazila záběr

Šenkýřka Jana krčí rameny: „Když dávali první díl, tak tu bylo narváno, jenomže to ještě lidičky měli peníze. A dneska byla vánice, takže nepřijeli.“ V seriálu nehrála, ale hlásí, že při natáčení dvakrát zkazila záběr.

Hospoda ožije, když těsně před začátkem vysílání přijde 74letý Kájík, stálý host a komparzista Karel Novák, který má v seriálu roli s názvem Starý dědek. Hraje sám sebe, místního štamgasta. A jaký má na peprnou komedii názor? „Pro nás starý je to dost silný, ale pro ty mladý to má koule,“ sdělí senior, který bydlí v Mostě od roku 1945. V Severce strávil s televizním štábem 15 natáčecích dnů. Do konkurzu na komparz se přihlásil ze zvědavosti. Vyplnil dotazník, nechal se vyfotit a čekal.

„Za 14 dnů mi volali, že jsem se panu režisérovi líbil. Natáčení bylo něco mimořádného, byl jsem mile překvapen, jak se ti lidé chovali, jak byli velice slušní, pozorní, pracovití a trpěliví, hlavně pan režisér,“ říká senior. Když seriál začne, Jana přitančí k obrazovce a namíří prst na scénu z hospodské toalety, kde se nad pisoáry zalesknou dlažičky. „Ještě, že jsem ten flek utřela,“ chlubí se.

„Slavnej“ sám o sobě

Její host Martin seriál chválí: „Z prvního dílu jsem byl nadšený. I kdyby se to jmenovalo Ostrava!, tak mě to pobaví. Všechny reakce, který se zatím ke mně dostaly, jsou kladné. Moje kolegyně z práce se u toho smíchy málem počurala.“ Soudí, že pokud Most! někdo bere jako dokumentární sondu do života v Mostě, tak určitě najde chyby, ale on to bere jako komediální seriál, který je natočený ve městě, kde se narodil, kde chodil do školy, kde měl první lásky.

„Most je slavnej sám o sobě. Jasně, žijou tu s náma Romové a v seriálu jsou na ně neustálý narážky, ale když se na to pořádně kouknete, tak jedinej normální z těch hrdinů vychází cikán Franta,“ upozorní Martin. Při loňské předpremiéře seriálu v mosteckém kině Kosmos režisér Jan Prušinovský město Most chválil. „Bylo nám tu dobře,“ řekl.

To, co se odehrává v seriálu, není podle něj každodenní realita, ale pokus ji nějak vypravěčsky a stylisticky uchopit. „Tak jako se ve městě Fargo ve skutečnosti nenahánějí nájemní vrazi, v Midsomeru neumírá každý den člověk ani v Mostě se v takové míře neděje to, co v této sérii,“ sdělil v jednom rozhovoru.

I podle scenáristy Petra Kolečka seriál nevytváří skutečný obraz o Mostečanech. „Je to spíš konkrétní příběh, který se prostě odehrává tam. Byť jsou tam témata, která jsou pro Most nebo kraj asi příznačná,“ uvedl.

„Dycky Most!“

Hláška, která doprovází nový komediální seriál Most!, už zlidověla. Objevuje se v komentářích na internetu a pronikla i na zimní stadion v Mostě. Právě tam skalní fanoušci druholigových hokejistů z klubu Mostečtí lvi rozbalili transparent s velkým nápisem Dycky Most!, kterým také nahlas povzbuzovali svůj tým.

„Seriál se nám líbí, a tak jsme se ho rozhodli podpořit a tím i naše hráče,“ řekl v kotli iniciátor akce dvacetiletý Tomáš Urban. Výroba poutače ve sklepě trvala třem fanouškům asi pět hodin a byla to prý docela makačka.

Očima místních



Antonín Kumbera: Seriál celkem jde, ale horší už je to se skutečným životem v Mostě.



Jaroslav Růžička: My jsme se také nasmáli. Neskutečné hlášky.



Simona Hlinková: Já z toho měla celkem obavy, že z nás Mostečáků budou dělat blbce. Ale smála jsem se, Luďan je úžasnej buran.



Honza Hrubeš: Most dělá jen kulisu humornému příběhu v kombinaci s vážnějšími tématy. Beru to s nadhledem, hláška Dycky Most! je geniální a třeba se v Mostě mezi lidmi chytí.



Tomáš Zahradník: Je to show, kterou je třeba brát se stejnou nadsázkou.



Dana Vejvodová: Kriminalistů a doktorů z Ameriky už bylo dost a vařit se mi taky nechce. Takže Most!



Petr Koukal: To není seriál, to je dokument!



Lucie Dvořáková: Kdyby se podobný seriál natočil o Praze, jistě si nebude celá Praha stěžovat, co že to z ní udělali. Vždyť o nic nejde. Je to legrace.



Michal Hornof: Pracuji v Praze a Pražákům to nic neříká. Je to takový lokální humor, který pochopíme asi jen my Mosťáci.